Bana kalan bir yerde sensiz düşlerim nerde Konuşulan her şey boş herkes farklı dillerde Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra *** Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka *** Belki bir gün bir yerde karşı karşıya hem de Yüzüme dokun ne hoş ilk gün ki sevinç nerde Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra *** Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka