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7/24 Dinle Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-1

Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-1 Şarkı Sözleri

Kutsi Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kutsi Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Kutsi

Kutsi

Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-1

  • Çok Zor

  • Ayrılığın Yükü Ağır

  • Değilsin

  • Sevdanın Tadı

  • Sana Değer

  • Aşkın İçinde Aşk Var

  • Aşk Laftan Anlamaz ki

  • Beni Benden Alırsan

  • Ummadığım Anda (Yıldızlı Şarkılar)

  • Kış Güneşi

  • Yalnız Çiçek Ft. Emrah Karaduman

  • Hastayım Sana

  • Bir Alo De

  • Vursalar Ölemem

  • İlan-ı Aşk

  • Vazgeçtim Ft Ozan Doğulu

  • Ummadığım Anda

  • Sevgilim Yeminliyim

  • Vuracak

  • Bin Dereden

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