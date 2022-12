Saçının kokusu hala yastığımda Kahrolası bir yalnızlık ortasında Bir çocuk misali esir oldum sana Bana bunca acı keder yeter be sevgilim *** Yazacağın üç beş satır Yüzün varsa hala Kayboluyor o içindeki o fırtına Gün olur ya bir gün karşılaşırız ya Bana bir özür borcun olsun sevgilim *** Geçer geçer bu da geçer Bir an gelir lafım geçer Kolay değil canın çeker Kimi seversen sev benim adım geçer *** Geçer geçer bu da geçer Bir an gelir lafım geçer Kolay değil canın çeker Kimi seversen sev benim adım geçer