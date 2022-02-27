Hayranım Sana, Yüzyıllar Öncesinden Ayarın Yok Teker Teker Düştün Gözümden Hayranım Sana, Nasıl Bu Hale Geldik Bilmem Zamanım Yok Geçer Geçer Henüz Tenin Bana Sen Ilk Günden.. *** Seni Görmeden Önce, Yüzyıllar Önce Bu Aşk Hayata Geçmeden.. Bir Şeyler Eksilince, Olmuyor Ki Böyle Durup Görüp, Düşünmeden *** Delinin Biri Bir Kuyuya Taş Atar Sende Peşinden Koşa Koşa, Anca Gidersin Dediğim Çıkıyor Hayatımızın Rengine Bak Sonra Peşimden Koşa Koşa Anca Gelirsin *** Delinin Biri Bir Kuyuya Taş Atar Sende Peşinden Koşa Koşa, Anca Gidersin Dediğim Çıkıyor Hayatımızın Rengine Bak Sonra Peşimden Koşa Koşa Anca Gelirsin