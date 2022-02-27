Hayranım Sana Şarkı Sözleri
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Hayranım Sana, Yüzyıllar Öncesinden
Ayarın Yok Teker Teker Düştün Gözümden
Hayranım Sana, Nasıl Bu Hale Geldik Bilmem
Zamanım Yok Geçer Geçer Henüz Tenin Bana Sen
Ilk Günden..
***
Seni Görmeden Önce, Yüzyıllar Önce
Bu Aşk Hayata Geçmeden..
Bir Şeyler Eksilince, Olmuyor Ki Böyle
Durup Görüp, Düşünmeden
***
Delinin Biri Bir Kuyuya Taş Atar
Sende Peşinden Koşa Koşa, Anca Gidersin
Dediğim Çıkıyor Hayatımızın Rengine Bak
Sonra Peşimden Koşa Koşa Anca Gelirsin
***
Delinin Biri Bir Kuyuya Taş Atar
Sende Peşinden Koşa Koşa, Anca Gidersin
Dediğim Çıkıyor Hayatımızın Rengine Bak
Sonra Peşimden Koşa Koşa Anca Gelirsin