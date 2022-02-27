Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim Şarkı Sözleri
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Kutsi
Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim
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hani hayatının üstüne kurmuştun
unuttun mu
kaç zaman peşinden koşmuştum
yalan nedir bilmeyen dudakların şimdi
gerçeği söylemekten korkuyor sanki
***
kim derdiki yüreğin benden kopupta başkasına gidecek
dur diyecek gücüm olsa bile nefretim buna karşı gelecek
***
yaşantımın geri kakalanında yerin olmadığını düşünüyorum
o halde bu kötü gidişata bende dur diyorum
için kanar mı canın yanar mı bunuda bilmiyorum
birazcık hakkım varsa helal etmiyorum
***
yaşantımın geri kakalanında yerin olmadığını düşünüyorum
o halde bu kötü gidişata bende dur diyorum
için kanar mı canın yanar mı bunuda bilmiyorum
birazcık hakkım varsa helal etmiyorum
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Kendime geldim geleli bu evde duramıyorum
Her hali bende saklı kimseye diyemiyorum
Bazen hatırlayıp geceleri gündüze bağlıyorum
Ne kadar hatalıymışım yeni anlıyorum
***
Acaba her şeyi göze alıpta arasam mı
Ya geri çevirse yıkılmaz mıyım
Korkunun ecele faydası yok
Böylede yaşayamam ki
***
Herhalde sesimi duyunca kapatır telefonu yüzüme
Bi b planı yaparım o zaman bende kendime
Bi yerde bulurum o aşkı gönlüm
Yeter ki sen üzülme
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