Kaybedecek zamanımız yok sevgilim Bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor Bırak bizi kendi halimize Aşka borçlu kalmayalım *** Ayrılığın esiri olmak yerine Her saat her dakika göz göze yan yana kalalım Benim senden başka kimim var ki Yalancı rüyalara kanmayalım *** Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldığında Bana son sözün ne diye merak ediyorum Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında Cennetin kapılarında bekliyorum *** Sen beni gülümseten bir meleksin Hayat bağlı kalmama tek sebepsin *** Kaybedecek zamanımız yok sevgilim!!

Bana kalan bir yerde sensiz düşlerim nerde Konuşulan her şey boş herkes farklı dillerde Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra *** Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka *** Belki bir gün bir yerde karşı karşıya hem de Yüzüme dokun ne hoş ilk gün ki sevinç nerde Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra *** Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka