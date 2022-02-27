Bambaşka Şarkı Sözleri
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Kaybedecek zamanımız yok sevgilim
Bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor
Bırak bizi kendi halimize
Aşka borçlu kalmayalım
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Ayrılığın esiri olmak yerine
Her saat her dakika göz göze yan yana kalalım
Benim senden başka kimim var ki
Yalancı rüyalara kanmayalım
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Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldığında
Bana son sözün ne diye merak ediyorum
Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında
Cennetin kapılarında bekliyorum
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Sen beni gülümseten bir meleksin
Hayat bağlı kalmama tek sebepsin
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Kaybedecek zamanımız yok sevgilim!!
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Bana kalan bir yerde sensiz düşlerim nerde
Konuşulan her şey boş herkes farklı dillerde
Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya
Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra
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Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça
Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka
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Belki bir gün bir yerde karşı karşıya hem de
Yüzüme dokun ne hoş ilk gün ki sevinç nerde
Biliyorsun zor anlarda kaçtığım o yer var ya
Yine çıktım aynı yola sende gel biraz sonra
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Niye küsersin sen aşka çok zor kalbin attıkça
Her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka
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