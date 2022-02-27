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Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor Şarkı Sözleri
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Kutsi
Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
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Ben seninle sevdim sevmeyi
Aşkın tüm gücüyIe özlemeyi
Bebekçe sevdim seni deIirircesine
Bu aşkı es geçmek kaderin elinde değil
İstanbul aşık olduğum şehir uyumaaaa
***
Olay olay olay olay
OIay oIacak aşkımız
Kolay kolay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
***
Olay olay olay olay
Olay olacak aşkımız
KoIay koIay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
***
Ben seninle sevdim sevmeyi
Aşkın tüm gücüyle özlemeyi
Bebekçe sevdim seni delirircesine
Bu aşkı es geçmek kaderin elinde değil
İstanbul aşık olduğum şehir uyumaaaa
***
Olay olay olay olay
Olay olacak aşkımız
KoIay koIay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
***
Olay olay olay olay
Olay olacak aşkımız
KoIay koIay kolay kolay
Çıkmayacak Akıllardan
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İçimde nedenini bilmediğim
Bir kırılganlık söz konusu
Dilimde söylemek istediğim
Üstümden çıkmıyor teninin kokusu
***
Sen kendi derdine yan
Beni bana bırak artık uslan
Al hatıralardan ne varsa
Kendimden vazgeçmişim
Bir tek sana yanar içim
Gel bendeki seni al kolaysa al
***
Her şeyin üstesinden gelen kalbim
Bu günlerde beni yarı yolda koyuyor
Aşk dediğin şey belki son perde
İnsan kapansın diye dua ediyor
***
Her şeyin üstesinden gelen kalbim
Bu günlerde beni yarı yolda koyuyor
Aşk dediğin şey belki son perde
İnsan kapansın diye dua ediyor
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