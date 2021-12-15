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7/24 Dinle Kutsi Sana Ne
Sana Ne

Sana Ne

99 Parça | 06:37:23

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Ne

Kutsi 05:21
02

Geçer/ Akustik

Kutsi 00:00
03

Çok Zor

Kutsi 03:26
04

Yapma Dedim Sana

Kutsi 02:54
05

Söz Konusu Aşk Feat.Meral Kendi

Kutsi 03:16
06

Son Perde

Kutsi 03:45
07

Sen misin Tek Deli

Kutsi 04:04
08

Olay Olacak Aşkımız

Kutsi 04:12
09

Melek

Kutsi 04:02
10

Helal Etmiyorum

Kutsi 05:01

...

KAPAT
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