sana ne benim çektiğim acılardan daha ne alabilirsin ki bu canımdan sana ne benim çektiğim acılardan daha ne alabilirsin ki bu canımdan *** açtığın yaraları saramadım saracak birini henüz bulamadım ayrılık zor değil 3gun ağlarsın sonra vur patlasın çal oynasın yaaa hasret kervanına kapılmışım ön sıradayım senin umurunda değil bu dünya *** yeni yeni sevdalar çiçeği misin bana ne bana ne bana ne be şartlar bunu gerektirdi ayrıldık iste bahane bahane bahane Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin geldin mi sözüme sürüne sürüne hayatımda biri var mı merak etmişsin sana ne sana ne sana ne