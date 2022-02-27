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Kutsi Sen misin Tek Deli Sen misin Tek Deli Vazgeçmişsin haberim yok Zorlamanın anlamı yok Galiba senin yüzünden Bir de benim yüzümden Anlasaydın dinleseydin beni *** Hiç kör kütük aşık oldun mu? Anlatmak istediğim buydu Gölgen bile yeterken Nefes kadar yakınken Bu şehirde tek sen misin deli? Terk edip gitmişsin herkesi *** Şimdi rüzgara saldım bütün tozlu rafları Gel söyle sıra sende kalan itirafları Sana nasihat olsun; kimseye ümit verme Elini çekeceksen de kalplerine dokunma Hislerine dokunma, gözlerine dokunma, yıllarına dokunma Dokunma... Acıyordur belki, kanıyordur belki Tüm Şarkıları