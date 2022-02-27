Sen misin Tek Deli Şarkı Sözleri
Kutsi Sen misin Tek Deli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Kutsi Sen misin Tek Deli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen misin Tek Deli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Vazgeçmişsin haberim yok
Zorlamanın anlamı yok
Galiba senin yüzünden
Bir de benim yüzümden
Anlasaydın dinleseydin beni
***
Hiç kör kütük aşık oldun mu?
Anlatmak istediğim buydu
Gölgen bile yeterken
Nefes kadar yakınken
Bu şehirde tek sen misin deli?
Terk edip gitmişsin herkesi
***
Şimdi rüzgara saldım bütün tozlu rafları
Gel söyle sıra sende kalan itirafları
Sana nasihat olsun; kimseye ümit verme
Elini çekeceksen de kalplerine dokunma
Hislerine dokunma, gözlerine dokunma, yıllarına dokunma
Dokunma... Acıyordur belki, kanıyordur belki