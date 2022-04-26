Kutup Yıldızı, Türkiye'de kurulmuş olan bir Türk müzik grubudur. 1991 yılının Mayıs ayında, işçi sınıfı ve emekçilerin sanatını yapma iddiasını taşıyan üniversite öğrencileri ve değişik iş alanlarından bir araya gelen bir bileşim tarafından kurulmuştur. Grup başlangıçta tiyatro ve müzik grubu olarak kurulmuştur. 1992'nin sonlarında başlayan uzun soluklu Kâğıthane Belediye İşçilerinin Direnişi'nde başından itibaren yer alır. Kâğıthane Belediye İşçilerinin Ankara yürüyüşünün çeşitli kesitlerinde onlarla beraber yürür. Onlarca direniş, grev ve gösteride türküleri, şarkıları, marşları, halaylarıyla işçi ve emekçilerle buluşur. 1993 yılının başında albüm hedefi koyar önüne. Kısa bir süre sonra demo çıkartır. Çıkan demo kasedin üzerinden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda albüm çalışmasına girişilir. 1993'ün Temmuz ayında "Onurumuz" dinleyicilerle buluşur. Grup, 1994 yılının ortasında ikinci albüm hedefini önüne koyar. Albümün çıkışı 1995 yılında olur. "Biz Kazanacağız" isimli albümün ana hatlarını o kesitte yaşanan işçi direnişleri, yükselen faşist saldırılar, halkların kardeşliği ve sosyalizm oluşturmuştur. Kutup Yıldızı'nın üçüncü albümü, devrimci hareketin yükselişiyle birlikte 1996 Cezaevleri Genel Direnişi, işçi sınıfı hareketinin kitlesel militan eylemleri ve anti-faşist hareket üzerinden şekillenmiştir. Teknik anlamda daha profesyonel bir anlayış ve ekiple çalışılan "Durmak Yok" albümü 1998 yılının Ocak ayında piyasaya sürülmüştür.