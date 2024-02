La la la la, la la la la La la la la, la la la la La la la la, la la la la La la la la Evrery wo vamosno stop La la la la, la la la la La la la la Evrery wo vamosno stop Si tu bailas con este ritmo Es merengue, no merengue Es merengue, no merengue Es merengue, no merengue Es merengue, ni un merengue Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar La la la la, la la la la La la la la, la la la la La la la la, la la la la La la la la Evrery wo vamosno stop Es merengue, no merengue Es merengue, no merengue Es merengue, no merengue Es merengue, ni un merengue Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Hay! Tu hay bailalo Hay! Tu hay gosalo Hay! Tu hay bailalo nena, así Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar (Hu) (Lo que pasa que es la banda loca loca loca) (Yo no hablo mucho, yo resuelvo) Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Hay, tu hay bailalo Hay, tu hay gosalo Hay, tu hay bailalo nena, así (mami) Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar Si tu bailas con este ritmo Gosaras con sabrosura Que este ritmo lo emos echo pa' bailar (Ay si) (De aquellos k se matan yo sigo muerto de risa) (Hijo hijo)