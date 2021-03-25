21’inci yüzyılda kült grupların yarattığı tehditler

Kült; etrafındaki toplumu güvensiz ve tehlikeli gören, çoğunlukla dinî boyutu olan, kendi içinde uyumlu ve lidere itaate dayalı, kapalılığın son derece baskın olduğu bir inanç grubudur. Yani kültleri; ritüelleri, kapalı yapıları, gizliliğin ve adanmışlığın yoğunluğu itibariyle diğer kurumlardan ayrılan bir inanç grubu olarak tanımlayabiliriz. Kültler üzerine yapılan çalışmaların çoğunda bu gruplar ilahiyat, psikoloji veya sosyoloji bağlamında bir olgu olarak tanımlanır. Oysa bu grupların en kapalı sosyolojik inanç grupları olması yıkıcı kültlerin tahrip edici gruplara ve yer yer terör örgütlerine dönüşüm süreçlerinin iyi analiz edilememesine neden oluyor...