Dünyadan haberler Nisan 2020

Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarından yayıldığı açıklanan Korona virüsü dünyadaki Çin lokantalarını da vurdu. Pek çok ülkede Çin yemekleri yapan restoranlar büyük ölçüde müşteri kaybettikleri gibi, Belçikada olduğu gibi bir restorana girmek isteyen Çinlilerin yaka paça kovuldukları bile görüldü. Henüz kesinleşmiş olmasa da Korona virüsünün yarasa çorbasından yayıldığı şayiası tüm dünyada Çin yemeklerine ve Çinlilerin hatta Asyalıların beslenme alışkanlıklarına yönelik ön yargıları da hortlattı.