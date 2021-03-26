Dünyadan haberler 2021

Yeryüzünde bilimsel teorilerden daha bereketli bir alan var: Komplo teorileri. Bunu Koronavirüs günlerinde bir kez daha gördük. Hekimleri ne kadar dinlediysek bir o kadar da komplo teorisyenlerini diledik, okuduk. Hemen her zevke, her meşrebe göre komplo teorileri mevcut ama bunların en revaçta olanı kuşkusuz dünyayı yöneten elitler teoisi. Bu komplo teorisinin çeşitleri olsa bile hepsinin ortak ana fikri şu: Dünyada olan her şeyi gizli bir örgüt kontrol ederek etkisini tüm dünyaya yayıyor. Bu konuda son olarak yapılan bir araştırmada 25 ülkede inananların oranı şöyle: Güney Afrikada yüzde 68, İspanyada yüzde 55, İtalyada yüzde 45, Yunanistanda yüzde 40, Fransada yüzde 36, ABDde yüzde 37 ve İngilterede yüzde 28.