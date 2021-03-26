Dünyadan haberler Aralık 2020

Müslümanlara karşı nefret ve şiddet suçlarının sıradanlaştığı Hindistanda farklılıkları anlayış, sevgi ve insanilik potasında birleştirmeyi hedefleyen, en naif teşebbüsler bile hainlikle damgalanabiliyor. Bunun son örneklerinden biri bir mücevher firmasının gayet ılımlı insancıl reklamı oldu. 150 yıllık Tata grubuna bağlı Tanishq mücevherat firmasının Ekatvam birlik ve beraberlik duygusu üzerine kurguladığı reklamın hedefi farklı ortamlardan insanların bir araya gelebilmesiydi. Ancak böylesi basit bir reklamı İslamofobi dalgasına çeviren ve şirketler grubunu protesto eden aşırılıkçı Hinduların öfkesini dindirmeye yetmedi…