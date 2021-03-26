Dünyadan haberler Ekim 2020

Tekstil dünyasında artık İslami tesettür modası diye bir şey var. Dünyaca ünlü büyük moda evleri koleksiyonlarında tesettür modellerine yer vermeye başladı. Mesela geçtiğimiz Ramazan ayında Dolce&Gabbana , DKNY ve Mango moda evleri Ramazan koleksiyonlarını tanıttılar. Bu kervana son olarak Tommy Hilfiger markası da katıldı ve geçtiğimiz haftalarda ilk tesettür koleksiyonunun lansmanını gerçekleştirdi. İslamofobinin kol gezdiği bir dünyada büyük hazır giyim markalarının İslama uygun giyim kuşamı keşfetmeleri iki şekilde yorumlanıyor: Birincisi, moda dünyasının artık daha fazla çeşitliliğe yöneldiği şeklinde. Diğer görüş ise büyük moda markalarının giderek büyüyen Müslüman tüketim kültürü dahilindeki Müslüman moda pazarına da göz dikmiş olduklarını söylüyor…