Dünyadan haberler Eylül 2020

Donald Trump ve ABDnin TikTok adlı sosyal medya platformuna yönelik baskılarının ardında, sadece Çin ile içinde bulunduğu dijital savaş yatmıyor. TikToku dize getirme arayışlarının çok önemli bir nedeni de Donald Trumpın, karizmasını bu platform sayesinde fena hâlde çizen Z kuşağı gençliği. Milyarın üzerinde kullanıcısı olan TikTok, diğer konularda olduğu gibi internet üzerinde de çok zayıf bir demokrasi ve özgürlükler karnesine sahip olan Çin menşeli olsa da ironik şekilde başta Z kuşağı için tam bir özgürlük mecrasına dönüştü. Hatta son dönemlerde sokak isyanlarıyla sık sık çalkalanan ABDde, Donald Trumpın bir mitingini sabote edecek kadar genç nesillerin başlıca politik enstrümanlarından biri hâline geldi.