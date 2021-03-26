Dünyadan haberler Kasım 2020

Belçikanın haşarı kralı II. Albert sayesinde Belçikalılar yepyeni bir prensese, daha doğrusu iki prensese ve bir prense daha kavuştu. Ancak bu defa yeni bir doğumdan ya da evlilikten bahsetmiyoruz. 52 yaşında bir plastik sanatçısı olan Delphine Boël yıllardır Belçika kralının gayrimeşru ilişkisinden doğan kızı olduğunu ileri sürüyor ancak II. Albert ve avukatları iddiaları kesinlikle reddediyorlardı. Delphine Boël uzun bir hukuk mücadelesinin sonunda sonucuna kimsenin itiraz edemeyeceği yola başvurdu ve kralı DNA testi için örnek vermeye mecbur bıraktırdı. Sonuç: Boël haklı çıktı, kralı kendini tanımak zorunda bıraktı, kraliyet soyadını ve beraberinde resmen prenses unvanını aldı. Belçikanın 52 yıl gecikmeli de olsa kavuştuğu nur topu gibi prensesle birlikte kraliyet ailesinin fertleri üç kişi artmış oldu…