Dünyadan haberler

Bundan tam 10 yıl önce Arap ülkelerinde başlayan ve Arap Baharı olarak nitelendirilen isyanda, tepki hareketlerine katılanlar dünyanın geri kalanı ile bütünleşmek istiyordu. Batılı istihbarat odakları ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği ve teşvik ettiği bu hareketler düşmanı dışarıda değil, kendi rejimleri olarak görüyorlardı. Sokaklar daha fazla özgürlük, demokrasi, ekmek ve insanlık onuru isteyen kalabalıklarla doluyordu. Bu isyan dalgası modern Arap tarihinin en büyük dönüm noktası olarak değerlendiriliyordu o günlerde…