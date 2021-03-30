Dünyadan portreler Mart 2020

Eric Geoffroy, 1956da Fransız Katolik bir ailede doğmuş ama manevi arayışa girerek dünyayı dolaşmaya başlamış. Yolu Katolik manastırlarına, Ortodoks Hıristiyanlığa, Zen ve Tibet Budizmine uğramış. Sonunda aradığını İslamda bulmuş ama kendi deyişiyle Sufilerin İslamında. 1994te İslama ihtida etmiş ve Kahirede Arapça eğitimi almış. 1995ten beri Strasbourg Üniversitesinde İslamoloji ve Arap dili dersleri veren, İslam ve tasavvuf konularında 12 kitap yazan Geoffroy ülkesinde en önemli İslam ve tasavvuf uzmanlarından biri.