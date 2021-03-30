Dünyadan portreler Nisan 2020

Haile Thomas bugün 20 yaşında genç bir hanım ve daha şimdiden dünyada gıda alanının devrimcilerinden biri olarak anılıyor. Thomas bunu daha ortaokul talebesiyken 12 yaşında HAPPY Healthy Active Positive Purposeful Youth Sağlıklı, Aktif, Olumlu, Amaçlı Gençlik adlı sivil toplum hareketini kurarak başardı aslında. Kar amacı gütmeyen bu hareket, küçük yaşlarda yemek yapmaya merak salan ve öğrenen Thomasın vizyonuyla yetersiz imkanlara sahip topluluklarda büyüyen çocuklara sağlıklı ve doğru gıda sağlama yollarını eğiterek ve bilinçlendirerek sunuyor.