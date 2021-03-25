Radikal feminizm ve transgender kimlik çıkmazı

Uzun zamandır uzaktan seyre vesile bir tartışma sürüyor, radikal feministler ve transgender transeksüel/cinsiyet değiştiren bireyler arasında. Sosyal, politik her türlü hak talebini kapsayan bu tartışma neden dikkatimizi çekmeli derseniz; cevabı daha önceki tecrübelerimize dayanarak şu: Korkarım kısa bir zaman içinde normalde gündemimizde olmayacak konular yine zoraki bir şekilde gündemimiz hâline getirilecek. Bu nev zuhur sorunlarla baş edebilmek, kendimize özgü ve herkes için nihai çözüm odaklı cevaplar sunabilmek için çünkü bu güç bizde mevcut bu sefer hazırlıklı olmalıyız…