Türk sosyolojisinin Mihenk taşı: Hüsamettin Arslan

Ülkemizde, akademik camianın ve özellikle sosyoloji biliminin kilit isimlerinden biriydi, Hüsamettin Arslan. Düşünce dünyamıza kazandırdığı Epistemik Cemaat kavramıyla, herkes tarafından tanınan Arslan, yazdığı kitapların yanında, fikir atmosferimizin gelişimine katkı sağlamak adına birçok çeviriye de imza attı. Akademinin sınırları içine sıkışmamış, düşünceleri ile hem akademiye hem de topluma söz söyleyebilen, gerektiği zaman kriz anlarında duruşunu ve sözünü çok açık ifade eden, bir fikir adamıydı.