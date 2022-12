Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı *** Rah, rah-ah-ah-ah – Rah, rah-ah-ah-ah Roma, roma-ma – Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la – Gaga, ooh-la-la Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin *** Rah, rah-ah-ah-ah – Rah, rah-ah-ah-ah Roma, roma-ma – Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la – Gaga, ooh-la-la Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin *** I want your ugly, I want your disease – Çirkinliğini istiyorum, hastalığını istiyorum I want your everything as long as it’s free – Ücretsiz olduğu sürece her şeyini istiyorum I want your love, love, love, love – Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk I want your love – Aşkını istiyorum *** I want your drama, the touch of your hand – Dramanı istiyorum, elinin dokunuşunu I want your leather-studded kiss in the sand – Kumda deri çivili öpücüğünü istiyorum I want your love, love, love, love – Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk I want your love (love, love, love, I want your love) – Aşkını istiyorum (aşk, aşk, aşk, aşkını istiyorum) *** You know that I want you – Seni istediğimi biliyorsun. And you know that I need you – Ve sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun I want it bad, your bad romance – Bunu çok istiyorum, senin kötü romantizmin *** I want your love, and I want your revenge – Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum You and me could write a bad romance – Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz I want your love and all your lover’s revenge – Aşkını ve tüm sevgilinin intikamını istiyorum You and me could write a bad romance – Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz *** Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı *** Rah, rah-ah-ah-ah – Rah, rah-ah-ah-ah Roma, roma-ma – Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la – Gaga, ooh-la-la Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin *** I want your horror, I want your design – Korkunu istiyorum, tasarımını istiyorum ‘Cause you’re a criminal as long as you’re mine – Çünkü sen benim olduğun sürece Suçlusun. I want your love, love, love, love – Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk I want your love – Aşkını istiyorum *** I want your psycho, your vertigo shtick – Psikopatını, baş dönmesini istiyorum. Want you in my rear window, baby, you’re sick – Seni arka camımda istiyorum bebeğim, hastasın. I want your love, love, love, love – Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk I want your love (love, love, love, I want your love) – Aşkını istiyorum (aşk, aşk, aşk, aşkını istiyorum) *** You know that I want you – Seni istediğimi biliyorsun. And you know that I need you (’cause I’m a free bitch, baby) – Ve sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun (çünkü ben özgür bir orospuyum, bebeğim) I want it bad, your bad romance – Bunu çok istiyorum, senin kötü romantizmin *** I want your love, and I want your revenge – Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum You and me could write a bad romance – Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz I want your love and all your lover’s revenge – Aşkını ve tüm sevgilinin intikamını istiyorum You and me could write a bad romance – Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz *** Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı *** Rah, rah-ah-ah-ah – Rah, rah-ah-ah-ah Roma, roma-ma – Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la – Gaga, ooh-la-la Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin *** Rah, rah-ah-ah-ah – Rah, rah-ah-ah-ah Roma, roma-ma – Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la – Gaga, ooh-la-la Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin *** Walk, walk, fashion baby – Yürü, yürü, moda bebek Work it, move that bitch crazy – Çalış, o kaltağı çıldırt Walk, walk, fashion baby – Yürü, yürü, moda bebek Work it, move that bitch crazy – Çalış, o kaltağı çıldırt Walk, walk, fashion baby – Yürü, yürü, moda bebek Work it, move that bitch crazy – Çalış, o kaltağı çıldırt Walk, walk, passion baby – Yürü, yürü, tutku bebeğim Work it, I’m a free bitch, baby – Çalış, ben özgür bir sürtüğüm, bebeğim *** I want your love, and I want your revenge – Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum I want your love, I don’t wanna be friends – Aşkını istiyorum, arkadaş olmak istemiyorum J’veux ton amour, et je veux ta revanche – Amour, et je veux ta revanche J’veux ton amour, I don’t wanna be friends – J’veux ton amour, arkadaş olmak istemiyorum *** No, I don’t wanna be friends (caught in a bad romance) – Hayır, arkadaş olmak istemiyorum (kötü bir romantizme yakalandım) I don’t wanna be friends, want your bad romance – Arkadaş olmak istemiyorum, kötü romantizmini istiyorum Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin *** I want your love, and I want your revenge – Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum You and me could write a bad romance – Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz I want your love and all your lover’s revenge – Aşkını ve tüm sevgilinin intikamını istiyorum You and me could write a bad romance – Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz *** Oh-oh-oh-oh-oooh – Oh-oh-oh-oh-oooh Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh – Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı Want your bad romance (oh-oh-oh-oh-oooh…) – Kötü romantizmini istiyorum (oh-oh-oh-oh-oooh…) Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin Caught in a bad romance – Kötü bir romantizm yakalandı *** Rah, rah-ah-ah-ah – Rah, rah-ah-ah-ah Roma, roma-ma – Roma, roma-ma Gaga, ooh-la-la – Gaga, ooh-la-la Want your bad romance – Kötü romantizmini ister misin