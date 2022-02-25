Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
***
Rah, rah-ah-ah-ah
– Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
– Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
– Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
***
Rah, rah-ah-ah-ah
– Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
– Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
– Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
***
I want your ugly, I want your disease
– Çirkinliğini istiyorum, hastalığını istiyorum
I want your everything as long as it’s free
– Ücretsiz olduğu sürece her şeyini istiyorum
I want your love, love, love, love
– Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk
I want your love
– Aşkını istiyorum
***
I want your drama, the touch of your hand
– Dramanı istiyorum, elinin dokunuşunu
I want your leather-studded kiss in the sand
– Kumda deri çivili öpücüğünü istiyorum
I want your love, love, love, love
– Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk
I want your love (love, love, love, I want your love)
– Aşkını istiyorum (aşk, aşk, aşk, aşkını istiyorum)
***
You know that I want you
– Seni istediğimi biliyorsun.
And you know that I need you
– Ve sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun
I want it bad, your bad romance
– Bunu çok istiyorum, senin kötü romantizmin
***
I want your love, and I want your revenge
– Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum
You and me could write a bad romance
– Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz
I want your love and all your lover’s revenge
– Aşkını ve tüm sevgilinin intikamını istiyorum
You and me could write a bad romance
– Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz
***
Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
***
Rah, rah-ah-ah-ah
– Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
– Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
– Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
***
I want your horror, I want your design
– Korkunu istiyorum, tasarımını istiyorum
‘Cause you’re a criminal as long as you’re mine
– Çünkü sen benim olduğun sürece Suçlusun.
I want your love, love, love, love
– Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk
I want your love
– Aşkını istiyorum
***
I want your psycho, your vertigo shtick
– Psikopatını, baş dönmesini istiyorum.
Want you in my rear window, baby, you’re sick
– Seni arka camımda istiyorum bebeğim, hastasın.
I want your love, love, love, love
– Aşkını istiyorum, aşk, aşk, aşk
I want your love (love, love, love, I want your love)
– Aşkını istiyorum (aşk, aşk, aşk, aşkını istiyorum)
***
You know that I want you
– Seni istediğimi biliyorsun.
And you know that I need you (’cause I’m a free bitch, baby)
– Ve sana ihtiyacım olduğunu biliyorsun (çünkü ben özgür bir orospuyum, bebeğim)
I want it bad, your bad romance
– Bunu çok istiyorum, senin kötü romantizmin
***
I want your love, and I want your revenge
– Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum
You and me could write a bad romance
– Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz
I want your love and all your lover’s revenge
– Aşkını ve tüm sevgilinin intikamını istiyorum
You and me could write a bad romance
– Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz
***
Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
***
Rah, rah-ah-ah-ah
– Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
– Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
– Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
***
Rah, rah-ah-ah-ah
– Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
– Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
– Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
***
Walk, walk, fashion baby
– Yürü, yürü, moda bebek
Work it, move that bitch crazy
– Çalış, o kaltağı çıldırt
Walk, walk, fashion baby
– Yürü, yürü, moda bebek
Work it, move that bitch crazy
– Çalış, o kaltağı çıldırt
Walk, walk, fashion baby
– Yürü, yürü, moda bebek
Work it, move that bitch crazy
– Çalış, o kaltağı çıldırt
Walk, walk, passion baby
– Yürü, yürü, tutku bebeğim
Work it, I’m a free bitch, baby
– Çalış, ben özgür bir sürtüğüm, bebeğim
***
I want your love, and I want your revenge
– Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum
I want your love, I don’t wanna be friends
– Aşkını istiyorum, arkadaş olmak istemiyorum
J’veux ton amour, et je veux ta revanche
– Amour, et je veux ta revanche
J’veux ton amour, I don’t wanna be friends
– J’veux ton amour, arkadaş olmak istemiyorum
***
No, I don’t wanna be friends (caught in a bad romance)
– Hayır, arkadaş olmak istemiyorum (kötü bir romantizme yakalandım)
I don’t wanna be friends, want your bad romance
– Arkadaş olmak istemiyorum, kötü romantizmini istiyorum
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
***
I want your love, and I want your revenge
– Aşkını istiyorum ve intikamını istiyorum
You and me could write a bad romance
– Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz
I want your love and all your lover’s revenge
– Aşkını ve tüm sevgilinin intikamını istiyorum
You and me could write a bad romance
– Sen ve ben kötü bir romantizm yazabiliriz
***
Oh-oh-oh-oh-oooh
– Oh-oh-oh-oh-oooh
Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
– Oh-oh-oh-oh-oooh, oh-oh-oh
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
Want your bad romance (oh-oh-oh-oh-oooh…)
– Kötü romantizmini istiyorum (oh-oh-oh-oh-oooh…)
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin
Caught in a bad romance
– Kötü bir romantizm yakalandı
***
Rah, rah-ah-ah-ah
– Rah, rah-ah-ah-ah
Roma, roma-ma
– Roma, roma-ma
Gaga, ooh-la-la
– Gaga, ooh-la-la
Want your bad romance
– Kötü romantizmini ister misin