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7/24 Dinle Lady Gaga
Lady Gaga

Lady Gaga

En Çok Dinlenen Lady Gaga Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Telephone Ft. Beyonce

Lady Gaga 03:41
02

Rain On Me Feat. Ariana Grande

Lady Gaga 03:03
03

Poker Face

Lady Gaga 03:59
04

Perfect Illusion

Lady Gaga 03:02
05

Paparazzi

Lady Gaga 03:31

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