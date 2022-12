You’re giving me a million reasons to let you go – Gitmene izin vermem için bana milyonlarca sebep veriyorsun. You’re giving me a million reasons to quit the show – Gösteriyi bırakmam için bana milyonlarca sebep veriyorsun. You’re giving me a million reasons – Bana milyonlarca sebep veriyorsun. Give me a million reasons – Bana milyonlarca sebep ver. Giving me a million reasons – Bana milyonlarca sebep veriyor. About a million reasons – Yaklaşık bir milyon sebep *** If I had a highway, I would run for the hills – Eğer bir otoyolum olsaydı, tepelere koşardım. If you could find a dry way, I’d forever be still – Kuru bir yol bulabilseydin, sonsuza dek hareketsiz kalırdım. But you’re giving me a million reasons – Ama bana milyonlarca sebep veriyorsun. Give me a million reasons – Bana milyonlarca sebep ver. Giving me a million reasons – Bana milyonlarca sebep veriyor. About a million reasons – Yaklaşık bir milyon sebep *** I bow down to pray – Aşağı dua eğiliyorum I try to make the worst seem better – En kötüsünü daha iyi göstermeye çalışıyorum. Lord, show me the way – Tanrım, bana yolu göster To cut through all his worn out leather – Tüm yıpranmış derisini kesmek için *** I’ve got a hundred million reasons to walk away – Uzaklaşmak için yüz milyon nedenim var. But, baby, I just need one good one to stay – Ama bebeğim, kalmak için iyi bir tanesine ihtiyacım var. *** Head stuck in a cycle, I look off and I stare – Başım bir döngüde sıkıştı, bakıyorum ve bakıyorum It’s like that I’ve stopped breathing, but completely aware – Sanki nefes almayı bıraktım ama tamamen farkındayım. ‘Cause you’re giving me a million reasons – Çünkü bana milyonlarca sebep veriyorsun. Give me a million reasons – Bana milyonlarca sebep ver. Giving me a million reasons – Bana milyonlarca sebep veriyor. About a million reasons – Yaklaşık bir milyon sebep *** And if you say something that you might even mean – Ve eğer bir şey söylersen demek isteyebilirsin It’s hard to even fathom which parts I should believe – Hangi kısımlara inanmam gerektiğini anlamak bile zor. ‘Cause you’re giving me a million reasons – Çünkü bana milyonlarca sebep veriyorsun. Give me a million reasons – Bana milyonlarca sebep ver. Giving me a million reasons – Bana milyonlarca sebep veriyor. About a million reasons – Yaklaşık bir milyon sebep *** I bow down to pray – Aşağı dua eğiliyorum I try to make the worst seem better – En kötüsünü daha iyi göstermeye çalışıyorum. Lord, show me the way – Tanrım, bana yolu göster To cut through all his worn out leather – Tüm yıpranmış derisini kesmek için *** I’ve got a hundred million reasons to walk away – Uzaklaşmak için yüz milyon nedenim var. But, baby, I just need one good one to stay – Ama bebeğim, kalmak için iyi bir tanesine ihtiyacım var. *** Oh, baby, I’m bleeding, bleeding, ey… – Bebeğim, kanıyorum, kanıyorum, ey… Can’t you give me what I’m needing, needing? – İhtiyacım olanı, ihtiyacım olanı veremez misin? *** Every heartbreak makes it hard to keep the faith – Her kırık kalp inancı korumayı zorlaştırır But, baby, I just need one good one – Ama bebeğim, sadece iyi bir tanesine ihtiyacım var. Good one, good one, good one, good one, good one – İyi, iyi, iyi, iyi, iyi *** When I bow down to pray – Dua etmek için eğildiğimde I try to make the worst seem better – En kötüsünü daha iyi göstermeye çalışıyorum. Lord, show me the way – Tanrım, bana yolu göster To cut through all his worn out leather – Tüm yıpranmış derisini kesmek için *** I’ve got a hundred million reasons to walk away – Uzaklaşmak için yüz milyon nedenim var. But, baby, I just need one good one, good one – Ama bebeğim, sadece iyi birine ihtiyacım var, iyi birine. Tell me that you’ll be the good one, good one – Bana iyi olanın sen olacağını söyle, iyi olan Baby, I just need one good one to stay – Bebeğim, kalmak için iyi bir tanesine ihtiyacım var.