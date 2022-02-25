We are the crowd, we're c-comin' out
-Biz kalabalığız,ortaya çıkıyoruz
Got my flash on, it's true
-Işık tutuyorum bu doğru
Need that picture of you
-Senin resmine ihtiyacım var
It so magical, we'd be so fantastical
-Bu çok sihirli, çok sihirli olmak istiyoruz
***
Leather and jeans, garage glamorous
-Deri ve ceketler,garaj ışıltısı
Not sure what it means
-Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum
But this photo of us it don't have a price
-Ama bizim resmimizin bir fiyatı yok
Ready for those flashing light
-Flash ışıkları için hazırlan
'Cause you know that baby, I
-Çünkü bunu biliyorsun bebek, ben
***
I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me
-Ben senin en büyük hayranınım, beni sevene kadar seni takip edeceğim
Papa, paparazzi
-Paparazi
Baby, there's no other superstar, you know that I'll be
-Bebek orada başka süper star yok biliyorsun ben olacağım
Your papa, paparazzi
-Senin paparazin
***
Promise I'll be kind
-Söz veriyorum nazik olacağım
But I won't stop until that boy is mine
-Ama bu çocuk benim olana kadar durmayacağım
Baby, you'll be famous, chase you down until you love me
-Bebek ünlü olacaksın, beni sevene kadar seni takibe devam edeceğim
Papa, paparazzi
-Paparazi
***
I'll be your girl backstage at your show
-Şovunda perde arkasında senin kızın olacağım
Velvet ropes and guitars
-Kadife ipler ve gitarlar
Yeah, cause you're my rock star in between the sets
-Evet set arasında benim rock starımsın
Eyeliner and cigarettes
-Göz kalemi ve sigaralar
***
Shadow is burnt, yellow dance and we turn
-Gölge yandı, sarı dans ve dönüyoruz
My lashes are dry, purple teardrops I cry
-Kirpiklerim kuru mor göz yaşları ağlıyorum
It don't have a price, loving you is cherry pie
-Bir fiyatı olması gerekmez seni seviyorum vişneli kekim
'Cause you know that baby, I
-Çünkü bunu biliyorsun bebek, ben
***
I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me
-Ben senin en büyük hayranınım, beni sevene kadar seni takip edeceğim
Papa, paparazzi
-Paparazi
Baby, there's no other superstar, you know that I'll be
-Bebek orada başka süper star yok biliyorsun ben olacağım
Your papa, paparazzi
-Senin paparazin
***
Promise I'll be kind
-Söz veriyorum nazik olacağım
But I won't stop until that boy is mine
-Ama bu çocuk benim olana kadar durmayacağım
Baby, you'll be famous, chase you down until you love me
-Bebek ünlü olacaksın, beni sevene kadar seni takibe devam edeceğim
Papa, paparazzi
-Paparazi
***
Real good, we dance in the studio
-Gerçekten iyi stüdyoda dans ediyoruz
Snap, snap to that shit on the radio
-Çat çat radyoda yediğim b*k
Don't stop for anyone
-Kimse için durma
We're plastic but we still have fun
-Biz plastiğiz(taş bebek) ama hala eğleniyoruz
***
I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me
-Ben senin en büyük hayranınım, beni sevene kadar seni takip edeceğim
Papa, paparazzi
-Paparazi
Baby, there's no other superstar, you know that I'll be
-Bebek orada başka süper star yok biliyorsun ben olacağım
Your papa, paparazzi
-Senin paparazin
***
Promise I'll be kind
-Söz veriyorum nazik olacağım
But I won't stop until that boy is mine
-Ama bu çocuk benim olana kadar durmayacağım
Baby, you'll be famous, chase you down until you love me
-Bebek ünlü olacaksın, beni sevene kadar seni takibe devam edeceğim
Papa, paparazzi
-Paparazi