We are the crowd, we're c-comin' out -Biz kalabalığız,ortaya çıkıyoruz Got my flash on, it's true -Işık tutuyorum bu doğru Need that picture of you -Senin resmine ihtiyacım var It so magical, we'd be so fantastical -Bu çok sihirli, çok sihirli olmak istiyoruz *** Leather and jeans, garage glamorous -Deri ve ceketler,garaj ışıltısı Not sure what it means -Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum But this photo of us it don't have a price -Ama bizim resmimizin bir fiyatı yok Ready for those flashing light -Flash ışıkları için hazırlan 'Cause you know that baby, I -Çünkü bunu biliyorsun bebek, ben *** I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me -Ben senin en büyük hayranınım, beni sevene kadar seni takip edeceğim Papa, paparazzi -Paparazi Baby, there's no other superstar, you know that I'll be -Bebek orada başka süper star yok biliyorsun ben olacağım Your papa, paparazzi -Senin paparazin *** Promise I'll be kind -Söz veriyorum nazik olacağım But I won't stop until that boy is mine -Ama bu çocuk benim olana kadar durmayacağım Baby, you'll be famous, chase you down until you love me -Bebek ünlü olacaksın, beni sevene kadar seni takibe devam edeceğim Papa, paparazzi -Paparazi *** I'll be your girl backstage at your show -Şovunda perde arkasında senin kızın olacağım Velvet ropes and guitars -Kadife ipler ve gitarlar Yeah, cause you're my rock star in between the sets -Evet set arasında benim rock starımsın Eyeliner and cigarettes -Göz kalemi ve sigaralar *** Shadow is burnt, yellow dance and we turn -Gölge yandı, sarı dans ve dönüyoruz My lashes are dry, purple teardrops I cry -Kirpiklerim kuru mor göz yaşları ağlıyorum It don't have a price, loving you is cherry pie -Bir fiyatı olması gerekmez seni seviyorum vişneli kekim 'Cause you know that baby, I -Çünkü bunu biliyorsun bebek, ben *** I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me -Ben senin en büyük hayranınım, beni sevene kadar seni takip edeceğim Papa, paparazzi -Paparazi Baby, there's no other superstar, you know that I'll be -Bebek orada başka süper star yok biliyorsun ben olacağım Your papa, paparazzi -Senin paparazin *** Promise I'll be kind -Söz veriyorum nazik olacağım But I won't stop until that boy is mine -Ama bu çocuk benim olana kadar durmayacağım Baby, you'll be famous, chase you down until you love me -Bebek ünlü olacaksın, beni sevene kadar seni takibe devam edeceğim Papa, paparazzi -Paparazi *** Real good, we dance in the studio -Gerçekten iyi stüdyoda dans ediyoruz Snap, snap to that shit on the radio -Çat çat radyoda yediğim b*k Don't stop for anyone -Kimse için durma We're plastic but we still have fun -Biz plastiğiz(taş bebek) ama hala eğleniyoruz *** I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me -Ben senin en büyük hayranınım, beni sevene kadar seni takip edeceğim Papa, paparazzi -Paparazi Baby, there's no other superstar, you know that I'll be -Bebek orada başka süper star yok biliyorsun ben olacağım Your papa, paparazzi -Senin paparazin *** Promise I'll be kind -Söz veriyorum nazik olacağım But I won't stop until that boy is mine -Ama bu çocuk benim olana kadar durmayacağım Baby, you'll be famous, chase you down until you love me -Bebek ünlü olacaksın, beni sevene kadar seni takibe devam edeceğim Papa, paparazzi -Paparazi