Perfect Illusion Şarkı Sözleri
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Lady Gaga
Perfect Illusion
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Tryin' to get control
-Kontrolü sağlamaya çalışıyorum
Pressure's takin' its toll
-Yerini baskı alıyor
Stuck in the middle zone
-Ortada takılı kaldım
I just want you alone
-Seni yalnız istiyorum
My guessing game is strong
-Tahmin etmede iyiyimdir
Way too real to be wrong
-Yanlış olması için çok gerçekçi
***
Caught up in your show
-Şovundan etkilenmiştim
Yeah, at least now I know
-Evet, en azından şimdi biliyorum ki...
***
It wasn't love, it wasn't love
-Aşk değildi bu, aşk değildi
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
-Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon)
Mistaken for love, it wasn't love
-Aşkı karıştırmışız, bu aşk değildi
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
-Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon)
You were a perfect illusion
-Mükemmel bir illüzyondun
***
I don't need eyes to see
-Görmek için gözlere ihtiyacım yok
I felt you touchin' me
-Bana dokunuşunu hissetmiştim
High like amphetamine
-Amfetamin gibi sarhoş
Maybe you're just a dream
-Belki de sadece bir rüyasın
That's what it means to crush
-Bu parçalanmak demekti
Now that I'm wakin' up
-Artık uyandığıma göre
***
I still feel the blow
-Hâlâ esintiyi hissediyorum
But at least now I know
-Ama en azından biliyorum ki...
***
It wasn't love, it wasn't love
-Aşk değildi bu, aşk değildi
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
-Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon)
Mistaken for love, it wasn't love
-Aşkı karıştırmışız, bu aşk değildi
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
-Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon)
***
Where are you? Cause I can't see you
-Neredesin? Göremiyorum da
It was a perfect illusion but I feel you watchin' me
-Mükemmel bir illüzyondu ama izlediğini hissediyorum
Dilated, falling free in a modern ecstasy
-Açıldım, modern bir coşku içinde serbestçe düşüyorum
***
Where are you? Cause I can't see you
-Neredesin? Göremiyorum da
It was a perfect illusion but I feel you watchin' me
-Mükemmel bir ilizyondu ama beni izlediğini hissediyorum
But I feel you watchin' me
-Ama beni izlediğini hissedyorum
Illusion
-İlizyon
But I feel you watchin' me
-Ama beni izlediğini hissediyorum
Mistaken for love
-Aşkı karıştırmışız
Where were you? Cause I can't see
-Nerdeydin? Göremiyorum da
But I feel you watchin' me
-Ama beni izlediğini hissediyorum
Mistaken for love
-Aşkı karıştırmışız
Dilated, falling free in a modern ecstasy
-Açıldım, modern bir coşku içinde serbestçe düşüyorum
Mistaken for love
-Aşkı karıştırmışız
In a modern ecstasy
-Modern bir coşku içinde
In a modern ecstasy
-Modern bir coşku içinde
***
I'm over the show
-Şovu bıraktım
Yeah at least now I know
-Evet, en azından şimdi biliyorum ki...
***
It wasn't love, it wasn't love
-Bu aşk değildi, bu aşk değildi
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
-Mükemmel bir ilizyondu (Mükemmel ilizyon)
Mistaken for love, it wasn't love
-Aşkı karıştırmışız, bu aşk değildi
It was a perfect illusion (Perfect illusion)
-Mükemmel bir ilizyondu (Mükemmel ilizyon)
You were a perfect illusion
-Sen mükemmel bir ilizyondun
You were a perfect illusion
-Sen mükemmel bir ilizyondun
It was a perfect illusion
-Bu mükemmel bir ilizyondu
Somewhere in all the confusion
-Bütün bu karmaşanın bir yerinde
It was a perfect illusion, illusion (illusion)
-Bu mükemmel bir ilizyondu (ilizyon)
***
Where were you 'cause I can't see it
-Neredeydin? Göremiyorum da
It was perfect illusion but I feel you watchin' me, baby
-Bu mükemmel bir ilizyondu ama beni izlediğini hissediyorum, bebeğim
***
Somewhere in all the confusion
-Bütün bu karmaşanın bir yerinde
Dilated, fallin' free
-Açıldım serbestçe düşüyorum
You were so perfect
-Çok mükemmeldin
In a modern ecstasy
-Modern bir coşku içinde
You were a perfect illusion
-Sen mükemmel bir ilizyondun