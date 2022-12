Tryin' to get control -Kontrolü sağlamaya çalışıyorum Pressure's takin' its toll -Yerini baskı alıyor Stuck in the middle zone -Ortada takılı kaldım I just want you alone -Seni yalnız istiyorum My guessing game is strong -Tahmin etmede iyiyimdir Way too real to be wrong -Yanlış olması için çok gerçekçi *** Caught up in your show -Şovundan etkilenmiştim Yeah, at least now I know -Evet, en azından şimdi biliyorum ki... *** It wasn't love, it wasn't love -Aşk değildi bu, aşk değildi It was a perfect illusion (Perfect illusion) -Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon) Mistaken for love, it wasn't love -Aşkı karıştırmışız, bu aşk değildi It was a perfect illusion (Perfect illusion) -Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon) You were a perfect illusion -Mükemmel bir illüzyondun *** I don't need eyes to see -Görmek için gözlere ihtiyacım yok I felt you touchin' me -Bana dokunuşunu hissetmiştim High like amphetamine -Amfetamin gibi sarhoş Maybe you're just a dream -Belki de sadece bir rüyasın That's what it means to crush -Bu parçalanmak demekti Now that I'm wakin' up -Artık uyandığıma göre *** I still feel the blow -Hâlâ esintiyi hissediyorum But at least now I know -Ama en azından biliyorum ki... *** It wasn't love, it wasn't love -Aşk değildi bu, aşk değildi It was a perfect illusion (Perfect illusion) -Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon) Mistaken for love, it wasn't love -Aşkı karıştırmışız, bu aşk değildi It was a perfect illusion (Perfect illusion) -Mükemmel bir illüzyondu (Mükemmel ilizyon) *** Where are you? Cause I can't see you -Neredesin? Göremiyorum da It was a perfect illusion but I feel you watchin' me -Mükemmel bir illüzyondu ama izlediğini hissediyorum Dilated, falling free in a modern ecstasy -Açıldım, modern bir coşku içinde serbestçe düşüyorum *** Where are you? Cause I can't see you -Neredesin? Göremiyorum da It was a perfect illusion but I feel you watchin' me -Mükemmel bir ilizyondu ama beni izlediğini hissediyorum But I feel you watchin' me -Ama beni izlediğini hissedyorum Illusion -İlizyon But I feel you watchin' me -Ama beni izlediğini hissediyorum Mistaken for love -Aşkı karıştırmışız Where were you? Cause I can't see -Nerdeydin? Göremiyorum da But I feel you watchin' me -Ama beni izlediğini hissediyorum Mistaken for love -Aşkı karıştırmışız Dilated, falling free in a modern ecstasy -Açıldım, modern bir coşku içinde serbestçe düşüyorum Mistaken for love -Aşkı karıştırmışız In a modern ecstasy -Modern bir coşku içinde In a modern ecstasy -Modern bir coşku içinde *** I'm over the show -Şovu bıraktım Yeah at least now I know -Evet, en azından şimdi biliyorum ki... *** It wasn't love, it wasn't love -Bu aşk değildi, bu aşk değildi It was a perfect illusion (Perfect illusion) -Mükemmel bir ilizyondu (Mükemmel ilizyon) Mistaken for love, it wasn't love -Aşkı karıştırmışız, bu aşk değildi It was a perfect illusion (Perfect illusion) -Mükemmel bir ilizyondu (Mükemmel ilizyon) You were a perfect illusion -Sen mükemmel bir ilizyondun You were a perfect illusion -Sen mükemmel bir ilizyondun It was a perfect illusion -Bu mükemmel bir ilizyondu Somewhere in all the confusion -Bütün bu karmaşanın bir yerinde It was a perfect illusion, illusion (illusion) -Bu mükemmel bir ilizyondu (ilizyon) *** Where were you 'cause I can't see it -Neredeydin? Göremiyorum da It was perfect illusion but I feel you watchin' me, baby -Bu mükemmel bir ilizyondu ama beni izlediğini hissediyorum, bebeğim *** Somewhere in all the confusion -Bütün bu karmaşanın bir yerinde Dilated, fallin' free -Açıldım serbestçe düşüyorum You were so perfect -Çok mükemmeldin In a modern ecstasy -Modern bir coşku içinde You were a perfect illusion -Sen mükemmel bir ilizyondun