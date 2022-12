I didn't ask for a free ride -Bedavaya getirmek istemedim I only asked you to show me a real good time -Sadece senden biraz gerçek, güzel zaman göstermeni istedim I never asked for the rainfall -Senden asla yağmur istemedim At least I showed up, you showed me nothing at all -En azından ben gösterdim, sen bana hiçbir şey göstermedin *** It's coming down on me -Üzerime düşüyor Water like misery -Su, ıstırap gibi It's coming down on me -Üzerime düşüyor I'm ready, rain on me -Hazırım, üzerime yağmur yağdır *** I'd rather be dry, but at least I'm alive -Kuru olmayı tercih ederim ancak en azından canlıyım Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır I'd rather be dry, but at least I'm alive -Kuru olmayı tercih ederim ancak en azından canlıyım *** Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır *** Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır *** Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır *** Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır *** Livin' in a world where no one's innocent -Kimsenin masum olmadığı bir dünyada yaşıyorum Oh, but at least we try, mmm -Oh, ama en azından deniyoruz, mmm Gotta live my truth, not keep it bottled in -Gerçeğimi yaşamak zorundayım, bir şişede gizlemeden So I don't lose my mind, baby, yeah -Böylece aklımı kaybetmem, bebeğim, evet *** I can feel it on my skin (It's comin' down on me) -Bunu tenimde hissediyorum (Üzerime düşüyor) Teardrops on my face (Water like misery) -Gözyaşları yüzümde (Su, ıstırap gibi) Let it wash away my sins (It's coming down on me) -Bırak da günahlarımı yıkasın (Üzerime düşüyor) Let it wash away, yeah -Bırak da yıkasın, evet *** I'd rather be dry, but at least I'm alive -Kuru olmayı tercih ederim ancak en azından canlıyım Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır I'd rather be dry, but at least I'm alive -Kuru olmayı tercih ederim ancak en azından canlıyım Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır Rain (rain) on me -Üzerime (yağmur) yağdır *** Rain on me, me me -Üzerime yağmur yağdır, üzerime, üzerime *** Rain on me, me me -Üzerime yağmur yağdır, üzerime, üzerime *** Rain on me, me me -Üzerime yağmur yağdır, üzerime, üzerime *** Rain on me, me me -Üzerime yağmur yağdır, üzerime, üzerime *** Rain on me, me me -Üzerime yağmur yağdır, üzerime, üzerime *** Hands up to the sky -Eller gökyüzüne I'll be your galaxy -Senin galaksin olacağım I'm about to fly -Uçmak üzereyim Rain on me, tsunami -Üzerime yağmur yağdır, yakında olacağım Hands up to the sky -Eller gökyüzüne I'll be your galaxy -Senin galaksin olacağım I'm about to fly -Uçmak üzereyim Rain on me (rain on me) -Üzerime yağmur yağdır (Yağmur yağdır) *** I'd rather be dry, but at least I'm alive (Rain on me) -Kuru olmayı tercih ederim ancak en azından canlıyım (Üzerime yağmur yağdır) Rain on me, rain, rain -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır Rain on me, rain, rain (Rain on me) -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır (Üzerime yağmur yağdır) *** I'd rather be dry, but at least I'm alive (At least I'm alive) -Kuru olmayı tercih ederim ancak en azından canlıyım (En azından canlıyım) Rain on me, rain, rain (Rain on me, babe) -Üzerime yağdır, yağdır, yağdır (Üzerime yağmur yağdır, bebeğim) Rain on me (Rain on me) -Üzerime yağdır (Üzerime yağmur yağdır) *** I hear the thunder comin' down -Fırtınanın indiğini duyuyorum Won't you rain on me? -Üzerime yağmur yağdırmayacak mısın? Eh, eh, yeah (Rain on, woo) -Eh, eh, evet (Yağmur, evet) I hear the thunder comin' down -Fırtınanın indiğini duyuyorum Won't you rain on me? (Me) -Üzerime yağmur yağdırmayacak mısın? Rain on me -Üzerime yağmur yağdır