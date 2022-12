Hello hello baby; -Merhaba merhaba bebeğim You called I can't hear a thing. -Aradın bir şey duyamadım. I have got no service -Hiçbir hizmetim yok in the club you see see -Kulüpte gördün gördün. Wha-Wha-What did you say? -Ne-ne-ne dedin? Oh you're breaking up on me -Oh benden ayrılıyorsun Sorry I cannot hear you -Üzgünüm Seni duyamıyorum I'm kinda busy. -Meşgulüm. *** K-kinda busy -Meşgul gibi K-kinda busy -Meşgul gibi Sorry I cannot hear you I'm kinda busy. -Üzgünüm seni duyamıyorum meşgulüm. *** Just a second -Yalnızca bir saniye It's my favorite song they're gonna play -Onların çaldığı benim en sevdiğim şarkı. And I cannot text you with a drink in my hand eh -Ve sana elimde içki varken mesaj atamam You shoulda made some plans with me -Benimle bazı planlar yapmalıydın You knew that I was free. -Özgür olduğumu biliyordun. And now you won't stop calling me; -Ve şimdi beni aramadan duramıyorsun I'm kinda busy. -Meşgulüm. *** Stop callin' stop callinAramayı kes Aramayı kes -I don't wanna think anymore! Daha fazla düşünmek istemiyorum! -I left my head and my heart on the dance floor. Aklımı ve kalbimi dans pistine bıraktım -Stop callin' stop callinAramayı kes aramayı kes. I don't wanna talk anymore! -Daha fazla konuşmak istemiyorum! I left my head and my heart on the dance floor. -Aklımı ve kalbimi dans pistine bıraktım *** Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Stop telephonin' me! -Arama beni! Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh I'm busy! -Meşgulüm! Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Stop telephonin' me! -Arama beni! Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh *** Can call all you want -İstediğin kadar arayabilirsin But there's no one home -Ama evde kimse yok And you're not gonna reach my telephone! -Ve telefonuma ulaşamayacaksın! Out in the club -Dışarıda klüpteyim And I'm sippin' that bub -Ve çocuğu yudumluyorum And you're not gonna reach my telephone! -Ve sen telefonuma ulaşamayacaksın! *** Call when you want -İstediğin zaman ara But there's no one home -Ama evde kimse yok And you're not gonna reach my telephone! -Ve telefonuma ulaşamayacaksın! Out in the club -Dışarıda klüpteyim And I'm sippin' that bub(?) -Ve çocuğu yudumluyorum And you're not gonna reach my telephone! -Ve sen telefonuma ulaşamayacaksın! *** Boy the way you blowin' up my phone won't make me leave no faster. -Delikanlı telefonumu patlatman daha erken pes etmemi sağlamaz Put my coat on faster -Hızlıca ceketimi üstüne koyarım leave my girls no faster. -kızlarımı daha hızlı bırakamam I shoulda left my phone at home -Telefonumu evde bırakmalıydım 'cause this is a disaster! -çünkü bu tam bir rezillik! Callin' like a collector - -Tefeci gibi arayıp duruyorsun - Sorry I cannot answer! -Üzgünüm cevap veremem! *** Not that I don't like you -Seni sevmediğimden değil I'm just at a party. -Sadece şuan partideyim. And I am sick and tired -Of my phone r-ringing. Ve telefonumun ç-çalmasından bıktım usandım -Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. -Bazen Grand Central istasyonunda yaşıyor gibi hissediyorum. Tonight I'm not takin' no calls -Bu akşam çağrıları cevaplamıyorum 'Cause I'll be dancin'. -Çünkü dans ediyor olacağım. *** 'Cause I'll be dancin -Çünkü dans ediyor olacağım 'Cause I'll be dancin -Çünkü dans ediyor olacağım. Tonight I'm not takin' no calls 'cause I'll be dancin'! -Bu akşam çağrıları cevaplamıyorum çünkü dans ediyor olacağım! *** Stop callin' stop callin -Aramayı kes Aramayı kes I don't wanna think anymore! -Daha fazla düşünmek istemiyorum! I left my head and my heart on the dance floor. -Aklımı ve kalbimi dans pistine bıraktım Stop callin' stop callin -Aramayı kes aramayı kes. I don't wanna talk anymore! -Daha fazla konuşmak istemiyorum! I left my head and my heart on the dance floor. -Aklımı ve kalbimi dans pistine bıraktım *** Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Stop telephonin' me! -Arama beni! Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh I'm busy! -Meşgulüm! Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Stop telephonin' me! -Arama beni! Eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh eh eh eh eh eh eh eh eh *** Can call all you want -İstediğin kadar arayabilirsin But there's no one home -Ama evde kimse yok And you're not gonna reach my telephone! -Ve telefonuma ulaşamayacaksın! Out in the club -Dışarıda klüpteyim And I'm sippin' that bub -Ve çocuğu yudumluyorum And you're not gonna reach my telephone! -Ve sen telefonuma ulaşamayacaksın! Call when you want -İstediğin zaman ara But there's no one home -Ama evde kimse yok And you're not gonna reach my telephone! -Ve telefonuma ulaşamayacaksın! Out in the club -Dışarıda klüpteyim And I'm sippin' that bub(?) -Ve çocuğu yudumluyorum And you're not gonna reach my telephone! -Ve sen telefonuma ulaşamayacaksın! We're sorry the number you have reached is not in service at this time. -Üzgünüz aradığınız numara servis dışıdır. Please check the number or try your call again -Lütfen numarayı kontrol ediniz ya da tekrar deneyiniz.