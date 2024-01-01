Adap Bi sınırı var herkesin her şey bi yere kadar Herkesin eksisi artısı yazgısı var Zorla güzellik olmaz zorlama bu kadar Aşkı da adabıyla yaşaması kader Kader Kader Kader Yıktın harap ettin en başında Birden bire çark ettin ortasında Dolaşma artık ayakaltında Bensiz olsan da Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Yıktın harap ettin en başında Birden bire çark ettin ortasında Dolaşma artık ayakaltında bensiz olsan da Bi sınırı var herkesin her şey bi yere kadar Herkesin eksisi artısı yazgısı var Zorla güzellik olmaz zorlama bu kadar Aşkı da adabıyla yaşaması kader Kader Kader Kader Yıktın harap ettin en başında Birden bire çark ettin ortasında Dolaşma artık ayakaltında bensiz olsan da Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun

Gideli Çok Oldu Çık şu kendine dönük hallerinden Bütünü gör yarımları ıskala Kabul sen nihayet insanız Geçmişe hesap vermen imkansız Bırak akışına şu gibi aksın öfken Kalbin şimdiki gölgen Bunu anlamadım pek aşlında Daha kaç yılda sürebiliriz ömürden Sor bakalım bir kere haklımıyım Sor bakalım bir kere şanlıyım Sor bakalım bir kere arkandamıyım Gideli çok oldu Çal bakalım zilimi evdeyim Bak bakalım aynı yerdemiyim Sor bakalım ben hala sendemiyim Gideli çok oldu.

Çocuklar Gibi Bende hiç tükenmez bir hayat vardı Kırlara yayılan ilkbahar gibi Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı Göğsümün içinde ateş var gibi Başını göğsüme sakla sevgilim Güzel saçlarında dolaşsın elim Bir gün ağlayalım bir gün gülelim Sevişen yaramaz çocuklar gibi.. Hissedince sana vurulduğumu Anladım ne kadar yorulduğumu Sakinleştiğimi durulduğumu Denize dökülen bir pınar gibi Sözün şiirlerin mükemmelidir Senden başkasını seven delidir Yüzün çiçeklerin en güzelidir Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Eyvallah Dün daha bütün gece İsmine taptım hece hece Diz çöktüm aşkına Sana sığındım sadece Sen daha sevemeye alışırken Aşkın içine sığmaya çalışırken Toz pembe bir hayal gördüm sadece Bir oyun belli boş bir ezmiş Gözlerim başta hayal görmemiş Elveda dedim bugün uyandım Herşey nasıl böyle birden bitivermiş Kim ölmüş ki yalandan Kim ölmüş ki ağlamakta Söyle nedir senin derdin Aşkım ömrüm ruhum derdin Şimdi ne oldu başka hayatlarmı beğendin Sevdim seni tanrım gibi Bıraktın gittin bir ev gibi Olmadım olamam senin gibi Yazık sana, son sözün Buysa ayrılıksa eyvallah.

Benimle Uyu Kararını vermişsin dostlara söylemişsin Yıllarımın hakkını kuru lafla ödemişsin Kan revan yüreğim can çekildi canımdan Kalmadı sebebim gidesim var dünyadan Ne buldun onun koynunda Yani soğudun mu benden Mahkûmun son dileği kır kalemi Canımı da al gidersen Bu gece ne olur benimle uyu Nefesini kalbimde duyayım Dışarıda ayaz var kar deli boran Ben gözlerinde kavrulayım Hiçbir şey eskiyi geri getirmez Kahreden sözlerin bana dokunmaz Kendimden geçmişim sana bi şey olmasın Son defa bu gece seviş benimle Kararını vermişsin dostlara söylemişsin Yıllarımın hakkını kuru lafla ödemişsin Kan revan yüreğim can çekildi canımdan Kalmadı sebebim gidesim var dünyadan Ne buldun onun sendeyim.com koynunda Yani soğudun mu benden Mahkûmun son dileği kır kalemi Canımı da al gidersen Bu gece ne olur benimle uyu Nefesini kalbimde duyayım Dışarıda ayaz var kar deli boran Ben gözlerinde kavrulayım Hiçbir şey eskiyi geri getirmez Kahreden sözlerin bana dokunmaz Kendimden geçmişim sana bi şey olmasın Son defa bu gece seviş benimle Hiçbir şey eskiyi geri getirmez Kahreden sözlerin bana dokunmaz Kendimden geçmişim sana bi şey olmasın Son defa bu gece seviş benimle