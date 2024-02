Bende hiç tükenmez bir hayat vardı Kırlara yayılan ilkbahar gibi Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı Göğsümün içinde ateş var gibi Başını göğsüme sakla sevgilim Güzel saçlarında dolaşsın elim Bir gün ağlayalım bir gün gülelim Sevişen yaramaz çocuklar gibi.. Hissedince sana vurulduğumu Anladım ne kadar yorulduğumu Sakinleştiğimi durulduğumu Denize dökülen bir pınar gibi Sözün şiirlerin mükemmelidir Senden başkasını seven delidir Yüzün çiçeklerin en güzelidir Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Ay geceye kaçtı gülüm Sen toprağa düştün gülüm Yağmurların arasında Umut olup düştün gülüm ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Sevdam çiçeğim kardelenim sevdamızla büyüdüler ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Her şafak vakti yine gülüm Özledim seni can dostum ** Kardelenler arasında Yürüyorsun can dostum Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler