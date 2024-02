Bi sınırı var herkesin her şey bi yere kadar Herkesin eksisi artısı yazgısı var Zorla güzellik olmaz zorlama bu kadar Aşkı da adabıyla yaşaması kader Kader Kader Kader Yıktın harap ettin en başında Birden bire çark ettin ortasında Dolaşma artık ayakaltında Bensiz olsan da Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Yıktın harap ettin en başında Birden bire çark ettin ortasında Dolaşma artık ayakaltında bensiz olsan da Bi sınırı var herkesin her şey bi yere kadar Herkesin eksisi artısı yazgısı var Zorla güzellik olmaz zorlama bu kadar Aşkı da adabıyla yaşaması kader Kader Kader Kader Yıktın harap ettin en başında Birden bire çark ettin ortasında Dolaşma artık ayakaltında bensiz olsan da Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun Her yerde izim var adım var sanım var Sen hala benimle anılıyorsun Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var Mutluluğu hak etmiyosun