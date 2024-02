Sarışın esmeri var yeşil gözlü mavi gözlü Beni her gün öldürüyor ah şu güzeller İnce belli ballı dudaklı içinde duygular saklı Eritiyor her göreni ah şu güzeller *** Biri Filiz biri Ayşe Şaştım kaldım ben bu işe Bir semse oldum köşe Ah şu güzeller *** Giyiyorlar bulijiller Yüzlerinde açar güller Sevince de tam severler Ah şu güzeller *** Apartman topuk giyerler On beşinde yar severler Hepsi fettan hepsi kurnaz Ah şu güzeller *** Maykıl jori takılırlar Dillerinden anlamazlar Yabancı kesildiler ah Ah şu güzeller *** Biri Filiz biri Ayşe Şaştım kaldım ben bu işe Bir semse oldum köşe Ah şu güzeller *** Giyiyorlar bulijiller Yüzlerinde açar güller Sevince de tam severler Ah şu güzeller