Eyvallah Dün daha bütün gece İsmine taptım hece hece Diz çöktüm aşkına Sana sığındım sadece Sen daha sevemeye alışırken Aşkın içine sığmaya çalışırken Toz pembe bir hayal gördüm sadece Bir oyun belli boş bir ezmiş Gözlerim başta hayal görmemiş Elveda dedim bugün uyandım Herşey nasıl böyle birden bitivermiş Kim ölmüş ki yalandan Kim ölmüş ki ağlamakta Söyle nedir senin derdin Aşkım ömrüm ruhum derdin Şimdi ne oldu başka hayatlarmı beğendin Sevdim seni tanrım gibi Bıraktın gittin bir ev gibi Olmadım olamam senin gibi Yazık sana, son sözün Buysa ayrılıksa eyvallah.

Kınayı Getir Kınayı getir aney Kınayı getir aney Parmağın batir aney Parmağın batir aney *** Bu gece misafirem Bu gece misafirem Yanında yatir aney Koynunda yatir aney *** Bu gece misafirem Bu gece misafirem Yanında yatir aney Koynunda yatir aney *** Havada var ceferler Havada car ceferler Cefere su serperler Cefere su serperler *** Uzak yoldan geleni lrak yoldan geleni Terli terli öperler Terli terli öperler *** Uzak yoldan geleni lrak yoldan geleni Terli terli öperler Terli terli öperler

Ah Şu Güzeller Sarışın esmeri var yeşil gözlü mavi gözlü Beni her gün öldürüyor ah şu güzeller İnce belli ballı dudaklı içinde duygular saklı Eritiyor her göreni ah şu güzeller *** Biri Filiz biri Ayşe Şaştım kaldım ben bu işe Bir semse oldum köşe Ah şu güzeller *** Giyiyorlar bulijiller Yüzlerinde açar güller Sevince de tam severler Ah şu güzeller *** Apartman topuk giyerler On beşinde yar severler Hepsi fettan hepsi kurnaz Ah şu güzeller *** Maykıl jori takılırlar Dillerinden anlamazlar Yabancı kesildiler ah Ah şu güzeller *** Biri Filiz biri Ayşe Şaştım kaldım ben bu işe Bir semse oldum köşe Ah şu güzeller *** Giyiyorlar bulijiller Yüzlerinde açar güller Sevince de tam severler Ah şu güzeller

Kralı Gelse Ne dünya malıyla Ne bir başkasıyla Yar seni değişemem Zincire vursalar Zindana atsalar Ben senden vazgeçemem *** Sen benim hasretim Sen benim özlemim Sen benim kaderimsin Ben senden ayrılamam Ben senden kopamam Başkasıyla olamam *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sultanısın kalbimin *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim *** Kim sever seni Kim ağlar benim gibi *** Kim sever hadi söyle Canımı veririm ben senin uğruna Yar ben sana yeminle *** Sen benim hasretim Sen benim özlemim Sen benim kaderimsin Ben senden ayrılmam Ben senden kopamam Başkasıyla olamam *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sultanısın kalbimin *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim *** Kralı gelse alamazlar seni Kralı gelse sevdiğim Kralı gelse bırakmam ben seni Sen benimsin sevdiğim