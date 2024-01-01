Benimle Uyu Şarkı Sözleri
Lal Benimle Uyu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lal Benimle Uyu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benimle Uyu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çık şu kendine dönük hallerinden
Bütünü gör yarımları ıskala
Kabul sen nihayet insanız
Geçmişe hesap vermen imkansız
Bırak akışına şu gibi aksın öfken
Kalbin şimdiki gölgen
Bunu anlamadım pek aşlında
Daha kaç yılda sürebiliriz ömürden
Sor bakalım bir kere haklımıyım
Sor bakalım bir kere şanlıyım
Sor bakalım bir kere arkandamıyım
Gideli çok oldu
Çal bakalım zilimi evdeyim
Bak bakalım aynı yerdemiyim
Sor bakalım ben hala sendemiyim
Gideli çok oldu.
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Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi..
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi
Sözün şiirlerin mükemmelidir
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
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Dün daha bütün gece
İsmine taptım hece hece
Diz çöktüm aşkına
Sana sığındım sadece
Sen daha sevemeye alışırken
Aşkın içine sığmaya çalışırken
Toz pembe bir hayal gördüm sadece
Bir oyun belli boş bir ezmiş
Gözlerim başta hayal görmemiş
Elveda dedim bugün uyandım
Herşey nasıl böyle birden bitivermiş
Kim ölmüş ki yalandan
Kim ölmüş ki ağlamakta
Söyle nedir senin derdin
Aşkım ömrüm ruhum derdin
Şimdi ne oldu başka hayatlarmı beğendin
Sevdim seni tanrım gibi
Bıraktın gittin bir ev gibi
Olmadım olamam senin gibi
Yazık sana, son sözün
Buysa ayrılıksa eyvallah.
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Kararını vermişsin dostlara söylemişsin
Yıllarımın hakkını kuru lafla ödemişsin
Kan revan yüreğim can çekildi canımdan
Kalmadı sebebim gidesim var dünyadan
Ne buldun onun koynunda
Yani soğudun mu benden
Mahkûmun son dileği kır kalemi
Canımı da al gidersen
Bu gece ne olur benimle uyu
Nefesini kalbimde duyayım
Dışarıda ayaz var kar deli boran
Ben gözlerinde kavrulayım
Hiçbir şey eskiyi geri getirmez
Kahreden sözlerin bana dokunmaz
Kendimden geçmişim sana bi şey olmasın
Son defa bu gece seviş benimle
Kararını vermişsin dostlara söylemişsin
Yıllarımın hakkını kuru lafla ödemişsin
Kan revan yüreğim can çekildi canımdan
Kalmadı sebebim gidesim var dünyadan
Ne buldun onun sendeyim.com koynunda
Yani soğudun mu benden
Mahkûmun son dileği kır kalemi
Canımı da al gidersen
Bu gece ne olur benimle uyu
Nefesini kalbimde duyayım
Dışarıda ayaz var kar deli boran
Ben gözlerinde kavrulayım
Hiçbir şey eskiyi geri getirmez
Kahreden sözlerin bana dokunmaz
Kendimden geçmişim sana bi şey olmasın
Son defa bu gece seviş benimle
Hiçbir şey eskiyi geri getirmez
Kahreden sözlerin bana dokunmaz
Kendimden geçmişim sana bi şey olmasın
Son defa bu gece seviş benimle
-
Bende hiç tükenmez bir hayat vardı
Kırlara yayılan ilkbahar gibi
Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı
Göğsümün içinde ateş var gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım bir gün gülelim
Sevişen yaramaz çocuklar gibi..
Hissedince sana vurulduğumu
Anladım ne kadar yorulduğumu
Sakinleştiğimi durulduğumu
Denize dökülen bir pınar gibi
Sözün şiirlerin mükemmelidir
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
-
Bi sınırı var herkesin her şey bi yere kadar
Herkesin eksisi artısı yazgısı var
Zorla güzellik olmaz zorlama bu kadar
Aşkı da adabıyla yaşaması kader
Kader Kader Kader
Yıktın harap ettin en başında
Birden bire çark ettin ortasında
Dolaşma artık ayakaltında
Bensiz olsan da
Her yerde izim var adım var sanım var
Sen hala benimle anılıyorsun
Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var
Mutluluğu hak etmiyosun
Her yerde izim var adım var sanım var
Sen hala benimle anılıyorsun
Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var
Mutluluğu hak etmiyosun
Yıktın harap ettin en başında
Birden bire çark ettin ortasında
Dolaşma artık ayakaltında bensiz olsan da
Bi sınırı var herkesin her şey bi yere kadar
Herkesin eksisi artısı yazgısı var
Zorla güzellik olmaz zorlama bu kadar
Aşkı da adabıyla yaşaması kader
Kader Kader Kader
Yıktın harap ettin en başında
Birden bire çark ettin ortasında
Dolaşma artık ayakaltında bensiz olsan da
Her yerde izim var adım var sanım var
Sen hala benimle anılıyorsun
Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var
Mutluluğu hak etmiyosun
Her yerde izim var adım var sanım var
Sen hala benimle anılıyorsun
Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var
Mutluluğu hak etmiyosun
Her yerde izim var adım var sanım var
Sen hala benimle anılıyorsun
Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var
Mutluluğu hak etmiyosun
Her yerde izim var adım var sanım var
Sen hala benimle anılıyorsun
Bildiğim bi şeyde dönülmez sözüm var
Mutluluğu hak etmiyosun