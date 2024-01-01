Lale Belkıs

Tefim ve gitarım Söylerim, çalarım Derdim yoktur benim Coşarım, oynarım Başımda yemenim Elimde zillerim Çalıp da söylerim Dünyam budur benim Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Talihe gülerim Ben bir çingeneyim Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Talihe gülerim Ben bir çingeneyim Falıma bakarım İşimi yaparım Canım isteyince Kırlara koşarım Tefim ve gitarım Söylerim, çalarım Derdim yoktur benim Coşarım, oynarım Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Her şeye gülerim Ben bir çingeneyim Tefimle gitarım Söylerim, çalarım Derdim yoktur benim Coşarım, oynarım Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm Her şeye gülerim Ben bir çingeneyim Kulağımda gülüm Coşunca bülbülüm

Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden *** Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden