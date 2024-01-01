Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 Şarkı Sözleri
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Lale Belkıs
Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2
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Tefim ve gitarım
Söylerim, çalarım
Derdim yoktur benim
Coşarım, oynarım
Başımda yemenim
Elimde zillerim
Çalıp da söylerim
Dünyam budur benim
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Talihe gülerim
Ben bir çingeneyim
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Talihe gülerim
Ben bir çingeneyim
Falıma bakarım
İşimi yaparım
Canım isteyince
Kırlara koşarım
Tefim ve gitarım
Söylerim, çalarım
Derdim yoktur benim
Coşarım, oynarım
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Her şeye gülerim
Ben bir çingeneyim
Tefimle gitarım
Söylerim, çalarım
Derdim yoktur benim
Coşarım, oynarım
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
Her şeye gülerim
Ben bir çingeneyim
Kulağımda gülüm
Coşunca bülbülüm
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Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
***
Bir çok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti
Dönen yok seferinden
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