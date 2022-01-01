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Lale Belkıs

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01

Ya Merhaba Ya Elveda

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Kendi Düşen Ağlamaz

03

Ya Merhaba Ya Elveda (1977)

04

Cingene(1976)

05

Doğduğum Ev

... KAPAT
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Albümler

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 Lale Belkıs

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