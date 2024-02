Lale Belkıs

Ne varsa bende var Aşk istediğin kadar Gel sararsan beni sar Ne varsa bende var *** Benden uzakta ne arıyorsun sen Yanındaki kaçıyor elinden Yalanlar bitmez, sana gücüm yetmez İnkar edersin sormaya değmez *** Her güzelin tadı başka sanki Vakit kalmadı yakalarsın belki Koş git kaçmadan, bıkıp usanmadan Bir de bana bak karşıdan *** Beni değil kendini seversin Boş kalınca çapkınlık edersin Ellerin durmaz, gözlerin doymaz Darılma bana yanına kalmaz *** Bir gün bana bitti diyeceksin Ya kalbimden çekip gideceksin Hiç aklım almaz, böyle şey olmaz Benim sevgim paylaşılmaz.

Her güzele koşma demedim mi Her tatlı söze kanma demedim mi Aldatır seni inanma demedim mi *** Olmaz olmaz bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Göğsünü böyle açma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Her güzele koşma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz *** El oğlu bakmaz gözün yaşına Ne işler açar sonunda başına Kimseler koşmaz imdadına Pişman olur dönersin bana *** Bu kadar çapkın olma demedim mi Göğsünü böyle açma demedim mi Gözler manalı süzme demedim mi *** Çalım satma bu iş olamaz Hiç yalvarma bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz Çalım satma bu iş olamaz Olmaz olmaz bu iş olamaz