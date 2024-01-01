Bir Zamanlar II Şarkı Sözleri
Lale Belkıs Bir Zamanlar II şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lale Belkıs Bir Zamanlar II şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar II sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Lale Belkıs
Bir Zamanlar II
-
Lale Belkıs
Lale Belkıs
Kendi Düşen Ağlamaz • Kadınca
Paylaşmak Yazı tipi boyutu
Orijinal
Türkçe
Kendi Düşen Ağlamaz sözleri
Ateş düştüğü yeri yakar
Derdime bin dert katar
Tahammülüm yok kalmadı
Benden artık bu kadar
Ateş düştüğü yeri yakar
Çıkar o kalbi kopar
Çektiklerimi bir bilsen
Sayfalar dolar taşar
Kendi düşen ağlamaz
Sen istedin bak haylaz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
Kendi düşen ağlamaz
Davul zurna sana saz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
Ateş düştüğü yeri yakar
Sevenler bunu anlar
Dikkat et adımlarına
Benden artık bu kadar
Ateş düştüğü yeri yakar
Derdime bin dert katar
Çektiklerimi bir bilsen
Sayfalar dolar taşar
Kendi düşen ağlamaz
Sen istedin bak haylaz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
Kendi düşen ağlamaz
Davul zurna sana saz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
-
-
-
-
Gurbet içimde bir ok
Her şey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki
Acı içinde hancı
**
Gurbet içimde bir ok
Her şey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki
Acı içinde hancı
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Ruhumda bir yara var
İçin için kanıyor
Kalbimde buruk acı
Alev alev yanıyor
**
Ruhumda bir yara var
İçin için kanıyor
Kalbimde buruk acı
Alev alev yanıyor
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Karşımda buruk acı
Karşımda buruk acı
-
-
-
-
Seninle tanışmamız bir tesadüf değil mi?
Beni sana bağlayan o gözlerin değil mi?
Gözler yalan söylemez dinle bak sözlerimi
Büyülendim sana ben, bırakma ellerimi
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Her şey o gün başladı, sana birden tutuldum
Gözlerin çaldı beni sana candan vuruldum
Seni görmeden önce inan yaşamıyordum
Seni tanıdığım gün sanki yeniden doğdum
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
-
-
-