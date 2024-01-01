Lale Memmedova

Kar Taneleri Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne

Nar Tanem Bir geçen yazın sonrası Sonbahar sancısı, nar tanem İçimde bitmeyen aşkların Yarım kalan şarkısı, nar tanem *** Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık Geceler her gün daha uzuyor nar tanem Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı Nar tanem Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar Nar tanem *** Ne zaman, ne zaman geleceksin sen? Ne zaman kavuşmak sana nar tanem? Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman? *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde