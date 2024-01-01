Lalezar Topluluğu

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Her zaman bir Vâmık u 'Azrâ olur 'âlem bu ya
Nev-be-nev efsâneler peydâ olur 'âlem bu ya
Kabz u bastı kıl tefekkür 'âleminde ol gönül
Fasl-ı sermânın sonu germâ olur 'âlem bu ya
Görme ahkar kimseyi cânâ kader mechûldür
Hakk'ın ednâ bir kulu a'lâ olur 'âlem bu ya
Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim
Yok ki bir yar-i şefikim hal-i zarı söyleyim
Olsa da şimden gerü gönlüm yıkıldı neyleyim
Bu harabad-ı gamda ne var ki peyleyim
Nale ney eşkım şarab dildarım olsun
Çalıma Bak Efede (Haydindi Efede)
Nasıl Durmuş Tepede (Haydindi Tepede)
Açık Saçık Bele De (Haydindi Bele De)
Tarabulus Fese De (Haydindi Fese De)
Başı Göğe Eriyor (Haydindi Eriyor)
Bulutlara Giriyor (Haydindi Giriyor)
Efe Delikanlıdır (Haydindi Kanlıdır)
Şanlıdır Hem Anlıdır (Haydindi Anlıdır)
Gözleri Dumanlıdır (Haydin Dumanlıdır)
Sanki Dokuz Canlıdır (Haydindi Canlıdır)
Feleğe Taş Atıyor (Haydindi Atıyor)
Halka Tafra Satıyor (Haydindi Satıyor)