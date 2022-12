Lana Del Rey

Blue jeans, white shirt Mavi kot, beyaz gömlek Walked into the room you know you made my eyes burn Biliyorsun odanın içine girdiğimde gözlerimi yaktın It was like James Dean for sure Kesinlikle James Dean gibiydi You’re so fresh to death and sick as ca-cancer Ölmek için çok gençsin ve kanser gibi hastasın *** You were sorta punk rock, Sen punk rock türüydün I grew up on hip-hop Ben hip-hopla büyüdüm But you fit me better Ama sen bana daha iyi uydun Than my favourite sweater, Benim favori kazağımdan (daha iyi uydun) And I know that love is mean, Ve aşkın anlamını biliyorum And love hurts Ve aşk incitir But I still remember Ama hala hatırlıyorum That day we met in December, Tanıştığımız aralık gününü Oh, baby! Bebek! *** I will love you ’til the end of time Seni zamanın sonuna kadar seveceğim I would wait a million years Milyonlarca yıl seni bekleyeceğim Promise you’ll remember that you’re mine Söz ver, benim olduğunu hatırlayacaksın Baby, can you see through the tears? Bebeğim, gözyaşlarını görebilir misin? Love you more Seni daha çok sevebilirim Than those bitches before Daha önce seni o s*rtüklerden (daha çok sevebilirim) Say you’ll remember, oh, baby, say you’ll remember, oh, baby, ooh Hatırlayacağını söyle, bebeğim, hatırlayacağını söyle, bebeğim I will love you ’til the end of time Seni zamanın sonuna kadar seveceğim *** Big dreams, gangster Büyük hayaller, mafya Said you had to leave to start your life over Hayata yeniden başlamak için terk etmek zorunda olduğunu söyledin I was like, “No please, stay here. Ben ‘’Hayır lütfen, burada kal’’ gibiydim We don’t need no money we can make it all work.” ‘’Paraya ihtiyacımız yok tüm işleri yapabiliriz.’’ *** But he headed out on Sunday, Ama o pazar günü dışarı çıktı Said he’d come home Monday Pazartesi geleceğini söyledi I stayed up waitin’, Kaldım ve bekledim Anticipatin’, and pacin’ Bekliyorum ve düzene sokuyorum But he was chasing paper Ama o kağıtları topluyordu “Caught up in the game.” ‘’Oyuna girmişti.’’ That was the last I heard Bu son duyduğum *** I will love you ’til the end of time Seni zamanın sonuna kadar seveceğim I would wait a million years Milyonlarca yıl seni bekleyeceğim Promise you’ll remember that you’re mine Söz ver, benim olduğunu hatırlayacaksın Baby, can you see through the tears? Bebeğim, gözyaşlarını görebilir misin? Love you more Seni daha çok sevebilirim Than those bitches before Daha önce seni o s*rtüklerden (daha çok sevebilirim) Say you’ll remember, oh, baby, say you’ll remember, oh, baby, ooh Hatırlayacağını söyle, bebeğim, hatırlayacağını söyle, bebeğim I will love you ’til the end of time Seni zamanın sonuna kadar seveceğim *** You went out every night Her gece dışarı çıkardın And, baby, that’s alright Ve, bebeğim, sorun değil I told you that no matter what you did I’d be by your side Ne yaptığının önemi yok, yanında olacağım dedim ‘Cause I’mma ride or die Çünkü ben sür ya da öl’üm Whether you fail or fly Düşersen veya uçarsan her neyse Well, shit at least you tried. Peki, lanet olası en azından denedin. *** But when you walked out that door, Ama sen kapıdan çıktığında A piece of me died Bir parçam öldü I told you I wanted more, Daha fazlasını istediğimi söyledim But that’s not what I had in mind Ama bu kafamdaki değildi I just want it like before Tıpkı önceki gibi istiyorum We were dancing all night Bütün gece dans ediyorduk Then they took you away, Sonra seni alıp götürdüler Stole you out of my life Seni benim hayatımdam çaldılar You just need to remember… Sadece hatırlamak zorundasın… *** I will love you ’til the end of time Seni zamanın sonuna kadar seveceğim I would wait a million years Milyonlarca yıl seni bekleyeceğim Promise you’ll remember that you’re mine Söz ver, benim olduğunu hatırlayacaksın Baby, can you see through the tears? Bebeğim, gözyaşlarını görebilir misin? Love you more Seni daha çok sevebilirim Than those bitches before Daha önce seni o s*rtüklerden (daha çok sevebilirim) Say you’ll remember, oh, baby, say you’ll remember, oh, baby, ooh Hatırlayacağını söyle, bebeğim, hatırlayacağını söyle, bebeğim I will love you ’til the end of time Seni zamanın sonuna kadar seveceğim