Lana Del Rey

All my friends tell me I should move on Tüm arkadaşlarım bana ”hayatına devam etmelisin” diyor I’m lying in the ocean singing your song Okyanusta uzanmış haldeyim, senin şarkını söylüyorum Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah That’s how you sang it İşte böyle şarkı söylersin Loving you forever can’t be wrong Seni sonsuza dek sevmek yanlış olamaz Even though you’re not here, won’t move on Yanımda olmasan bile hayatıma devam etmeyeceğim Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah That’s how we played it İşte böyle oynadık *** And there’s no remedy for memory, your face is like a melody Ve anı için hiçbir çare yok, senin yüzün bir melodi gibi It won’t leave my head Bir türlü kafamdan çıkmıyor Your soul is haunting me and telling me that everything is fine Ruhun peşimden gelip bana hiçbir sorunun olmadığını söylüyor But I wish I was dead Ama keşke bende ölü olsaydım (Dead, like you) (Senin gibi ölü) *** Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetteyim No one compares to you Hiç kimse senin benzerin olamaz I’m scared that you won’t be waiting on the other side Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetin içindeyim No one compares to you Hiç kimse sen olamaz I’m scared that you won’t be waiting on the other side Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum *** All my friends ask me why I stay strong Tüm arkadaşlarım bana niye güçlü durduğumu soruyor Tell ’em when you find true love, it lives on Bende onlara ”gerçek aşkı bulduğun zaman her şey devam ediyor” diyorum That’s why I stay here İşte bunun için burada duruyorum *** And there’s no remedy for memory, your face is like a melody Ve anı için hiçbir çare yok, senin yüzün bir melodi gibi It won’t leave my head Bir türlü kafamdan çıkmıyor Your soul is haunting me and telling me that everything is fine Ruhun peşimden gelip bana hiçbir sorunun olmadığını söylüyor But I wish I was dead Ama keşke ölü olsaydım (Dead, like you) (Senin gibi ölü) *** Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetteyim No one compares to you Hiç kimse senin benzerin olamaz I’m scared that you won’t be waiting on the other side Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetin içindeyim No one compares to you Hiç kimse sen olamaz But there’s no you except in my dreams tonight Ama bu geceki rüyalarımın dışında sen diye bir şey yok *** I don’t wanna wake up from this tonight Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum I don’t wanna wake up from this tonight Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum *** There’s no relief, I see you in my sleep Huzur diye bir şey yok, seni uykumda görüyorum And everybody’s rushing me, but I can feel you touching me Ve herkes beni sıkıştırıyor ama bana dokunduğunu hissedebiliyorum There’s no release, I feel you in my dreams Özgürlük yok, seni rüyalarımda hissediyorum Telling me I’m fine Bana iyi olduğunu söylüyorsun *** Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetin içindeyim No one compares to you Hiç kimse senin benzerin olamaz I’m scared that you won’t be waiting on the other side Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetteyim No one compares to you Hiç kimse sen olamaz But there’s no you except in my dreams tonight Ama bu geceki rüyalarımın dışında senden başka bir şey yok *** I don’t wanna wake up from this tonight Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum I don’t wanna wake up from this tonight Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum