Dark Paradise Şarkı Sözleri
Lana Del Rey Dark Paradise şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lana Del Rey Dark Paradise şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dark Paradise sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Lana Del Rey
Dark Paradise
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All my friends tell me I should move on
Tüm arkadaşlarım bana ”hayatına devam etmelisin” diyor
I’m lying in the ocean singing your song
Okyanusta uzanmış haldeyim, senin şarkını söylüyorum
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
That’s how you sang it
İşte böyle şarkı söylersin
Loving you forever can’t be wrong
Seni sonsuza dek sevmek yanlış olamaz
Even though you’re not here, won’t move on
Yanımda olmasan bile hayatıma devam etmeyeceğim
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah
That’s how we played it
İşte böyle oynadık
***
And there’s no remedy for memory, your face is like a melody
Ve anı için hiçbir çare yok, senin yüzün bir melodi gibi
It won’t leave my head
Bir türlü kafamdan çıkmıyor
Your soul is haunting me and telling me that everything is fine
Ruhun peşimden gelip bana hiçbir sorunun olmadığını söylüyor
But I wish I was dead
Ama keşke bende ölü olsaydım
(Dead, like you)
(Senin gibi ölü)
***
Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise
Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetteyim
No one compares to you
Hiç kimse senin benzerin olamaz
I’m scared that you won’t be waiting on the other side
Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum
Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise
Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetin içindeyim
No one compares to you
Hiç kimse sen olamaz
I’m scared that you won’t be waiting on the other side
Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum
***
All my friends ask me why I stay strong
Tüm arkadaşlarım bana niye güçlü durduğumu soruyor
Tell ’em when you find true love, it lives on
Bende onlara ”gerçek aşkı bulduğun zaman her şey devam ediyor” diyorum
That’s why I stay here
İşte bunun için burada duruyorum
***
And there’s no remedy for memory, your face is like a melody
Ve anı için hiçbir çare yok, senin yüzün bir melodi gibi
It won’t leave my head
Bir türlü kafamdan çıkmıyor
Your soul is haunting me and telling me that everything is fine
Ruhun peşimden gelip bana hiçbir sorunun olmadığını söylüyor
But I wish I was dead
Ama keşke ölü olsaydım
(Dead, like you)
(Senin gibi ölü)
***
Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise
Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetteyim
No one compares to you
Hiç kimse senin benzerin olamaz
I’m scared that you won’t be waiting on the other side
Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum
Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise
Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetin içindeyim
No one compares to you
Hiç kimse sen olamaz
But there’s no you except in my dreams tonight
Ama bu geceki rüyalarımın dışında sen diye bir şey yok
***
I don’t wanna wake up from this tonight
Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum
I don’t wanna wake up from this tonight
Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum
***
There’s no relief, I see you in my sleep
Huzur diye bir şey yok, seni uykumda görüyorum
And everybody’s rushing me, but I can feel you touching me
Ve herkes beni sıkıştırıyor ama bana dokunduğunu hissedebiliyorum
There’s no release, I feel you in my dreams
Özgürlük yok, seni rüyalarımda hissediyorum
Telling me I’m fine
Bana iyi olduğunu söylüyorsun
***
Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise
Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetin içindeyim
No one compares to you
Hiç kimse senin benzerin olamaz
I’m scared that you won’t be waiting on the other side
Diğer tarafta beni beklemezsin diye korkuyorum
Every time I close my eyes, it’s like a dark paradise
Ne zaman gözlerimi kapatsam kasvet dolu bir cennetteyim
No one compares to you
Hiç kimse sen olamaz
But there’s no you except in my dreams tonight
Ama bu geceki rüyalarımın dışında senden başka bir şey yok
***
I don’t wanna wake up from this tonight
Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum
I don’t wanna wake up from this tonight
Bu geceden sonra uyanmak istemiyorum