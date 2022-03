Asıl adı Elizabeth Woolridge Grant olan ancak sahne adı olarak Lana Del Rey’i kullanan sanatçı, 21 Haziran 1985 tarihinde New York’ta dünyaya gelmiştir. Amcası sayesinde gitar çalmayı öğrenmiş ve müzik asıl odak noktası olmuştur. Felsefe okuduğu Bronx’taki Fordham Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Müzik dünyasına ilk girdiğinde Lizzy Grant olarak bilinen sanatçı, kariyerine açık mikrofon geceleri ve kulüp konserleriyle adım atmıştır. Daha sonra 2006 yılında bir şarkı yazarlığı yarışmasına katılmış ancak kazanamamış olsa da paneldeki bir jüri, demo oluşturmasına yardımcı olmuştur. Böylelikle indie plak şirketi 5 Points ile anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma ile kazandığı 10.000 dolarla ünlü sanatçı, New Jersey’deki bir karavan parkına yerleşmiştir. İlk albümü çıktığı zaman şarkıcı yeni bir isim altında çalışmak istediğini kararlaştırmıştır. Del Rey, yeni ismiyle karıştırılmasını istemediği için ilk albümünün haklarını geri almıştır. Saçlarını boyayarak bir noktada kendini “Gangster Nancy Sinatra” olarak tanımlamış ve daha retro, çekici bir görünümü hedeflemiştir. Ardından Londra’da yaşamış, şarkı yazmaya odaklanmış ardından viral hit olan “Video Games”in yapımcılığını yapmıştır. Ünlü şarkıcı YouTube’da bir milyardan fazla izlenen şarkılara ve videolara imza atmıştır. Viral hit “Video Games” eski görüntüleri, eski çizgi filmleri, Hollywood görüntülerini, Chateau Marmont’un dışındaki dengesiz bir Paz de la Huerta’yı ve Del Rey’in kendi fotoğraflarını karıştırmıştır. “Video Games”in ardından çıkan “Blue Jeans”, bir başka popüler videosu olmuştur. Şarkı ve klibin internette tutulması sayesinde ikinci stüdyo albümü olan Born To Die'ı 2012 yılında çıkarmıştır. Albüm dünya genelinde 2 milyon kopya satmıştır. Başarı yakalayan şarkıcı büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. 2013 yılında Cedric Gervais, “Summertime Sadness”ın platin plak kazanan bir EDM remiksini yapmıştır. Üçüncü EP'sinin (Paradise) Born to Die ile birleşiminden oluşmuş olan Born To Die: The Paradise Edition albümü ilk haftada 67,000 kopyadan fazla satmış ve Billboard 200 listesinde 10. sıradan girmiştir. 23 Ocak 2014 tarihinde, Lana Del Rey'in 2014 filmi Maleficent için 1959 filmi Sleeping Beauty'den "Once Upon A Dream"i cover'layacağı açıklanmış ve 26 Ocak'ta şarkı yayınlanmıştır. Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey'in Honeymoon adlı dördüncü stüdyo albümü, 18 Eylül 2015 tarihinde UMG Recordings tarafından yayınlanmıştır. Albümün çıkış single’ı olna "High by the Beach" Billboard Hot 100 listesine 51 numaradan giriş yapmıştır. Ünlü şarkıcı, Charlie's Angels adlı filmin soundtrack albümü için Ariana Grande ve Miley Cyrus ile "Don't Call Me Angel" adlı parçada bir araya gelmiştir. Şarkı ulusal çapta başarı yakalayarak birçok ülkede Altın sertifika almıştır. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı sanatçı Amerika’nın geçmişine yönelik nostaljiyi içeren, savunmasız, duygusal pop müzik yapmaktadır.