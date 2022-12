Lana Del Rey

I come from a small town, how ’bout you? I only mention it ’cause I’m ready to leave LA And I want you to come Eighty miles North or South will do I don’t care where as long as you’re with me And I’m with you and you let me *** Ben küçük bir kasabadan geldim, ya sen? Bunu söylüyorum çünkü Los Angeles’ı terk etmeye hazırım Ve senin de gelmeni istiyorum Kuzey veya Güneye seksen mil yeter Sen benimle olduğun sürece neresi olduğu umrumda değil Ve ben seninleyim ve bana izin ver *** Let me love you like a woman Let me hold you like a baby Let me shine like a diamond Let me be who I’m meant to be Talk to me in poems and songs Don’t make me be bittersweet Let me love you like a woman Let me hold you like a baby Let me hold you like a baby *** Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver Seni bir bebek gibi tutmama izin ver Elmas gibi parlamama izin ver Olmam gereken kişi olmama izin ver Benimle şiirlerde ve şarkılarda konuş Beni acı tatlı yapma Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver Seni bir bebek gibi tutmama izin ver Seni bir bebek gibi tutmama izin ver *** I come from a small town far away I only mention it ’cause I’m ready to leave LA And I need you to come (And I want you to come) I guess I could manage if you stay It’s just if you do, I can’t see myself having any fun, so *** Uzakta küçük bir kasabadan geliyorum Bundan bahsediyorum çünkü LA’den ayrılmaya hazırım Ve gelmene ihtiyacım var (Ve gelmeni istiyorum) Sanırım kalırsan idare edebilirim Sadece eğer kalırsan, kendimi hiç eğlenmiş göremiyorum. *** Let me love you like a woman Let me hold you like a baby Let me shine like a diamond Let me be who I’m meant to be Talk to me in songs and poems Don’t make me be bittersweet Let me love you like a woman *** Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver Seni bir bebek gibi tutmama izin ver Elmas gibi parlamama izin ver Olmam gereken kişi olmama izin ver Benimle şarkılarda ve şiirlerde konuş Beni acı tatlı yapma Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver *** Take you to infinity Let me love you like a woman (Let me hold you like a baby) Take you to infinity Let me love you like a woman (Let me hold you like a baby) Take you to infinity *** Seni sonsuzluğa götüreyim Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver (Seni bir bebek gibi tutmama izin ver) Seni sonsuzluğa götüreyim Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver (Seni bir bebek gibi tutmama izin ver) Seni sonsuzluğa götüreyim *** We could get lost in the purple rain Talk about the good ol’ days We could get high on some pink champagne Baby, let me count the waves *** Mor yağmurda kaybolabiliriz Eski güzel günler hakkında konuşabiliriz Biraz pembe şampanya içebiliriz Bebeğim, dalgaları saymama izin ver *** Let me love you like a woman Let me hold you like a baby Let me shine like a diamond Let me be who I’m meant to be Talk to me in songs and poems Don’t make me be bittersweet Let me love you like a woman *** Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver Seni bir bebek gibi tutmama izin ver Elmas gibi parlamama izin ver Olmam gereken kişi olmama izin ver Benimle şarkılarda ve şiirlerde konuş Beni acı tatlı yapma Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver