Let Me Love You Like A Woman Şarkı Sözleri
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Lana Del Rey
Let Me Love You Like A Woman
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I come from a small town, how ’bout you?
I only mention it ’cause I’m ready to leave LA
And I want you to come
Eighty miles North or South will do
I don’t care where as long as you’re with me
And I’m with you and you let me
***
Ben küçük bir kasabadan geldim, ya sen?
Bunu söylüyorum çünkü Los Angeles’ı terk etmeye hazırım
Ve senin de gelmeni istiyorum
Kuzey veya Güneye seksen mil yeter
Sen benimle olduğun sürece neresi olduğu umrumda değil
Ve ben seninleyim ve bana izin ver
***
Let me love you like a woman
Let me hold you like a baby
Let me shine like a diamond
Let me be who I’m meant to be
Talk to me in poems and songs
Don’t make me be bittersweet
Let me love you like a woman
Let me hold you like a baby
Let me hold you like a baby
***
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
Seni bir bebek gibi tutmama izin ver
Elmas gibi parlamama izin ver
Olmam gereken kişi olmama izin ver
Benimle şiirlerde ve şarkılarda konuş
Beni acı tatlı yapma
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
Seni bir bebek gibi tutmama izin ver
Seni bir bebek gibi tutmama izin ver
***
I come from a small town far away
I only mention it ’cause I’m ready to leave LA
And I need you to come (And I want you to come)
I guess I could manage if you stay
It’s just if you do, I can’t see myself having any fun, so
***
Uzakta küçük bir kasabadan geliyorum
Bundan bahsediyorum çünkü LA’den ayrılmaya hazırım
Ve gelmene ihtiyacım var (Ve gelmeni istiyorum)
Sanırım kalırsan idare edebilirim
Sadece eğer kalırsan, kendimi hiç eğlenmiş göremiyorum.
***
Let me love you like a woman
Let me hold you like a baby
Let me shine like a diamond
Let me be who I’m meant to be
Talk to me in songs and poems
Don’t make me be bittersweet
Let me love you like a woman
***
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
Seni bir bebek gibi tutmama izin ver
Elmas gibi parlamama izin ver
Olmam gereken kişi olmama izin ver
Benimle şarkılarda ve şiirlerde konuş
Beni acı tatlı yapma
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
***
Take you to infinity
Let me love you like a woman
(Let me hold you like a baby)
Take you to infinity
Let me love you like a woman
(Let me hold you like a baby)
Take you to infinity
***
Seni sonsuzluğa götüreyim
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
(Seni bir bebek gibi tutmama izin ver)
Seni sonsuzluğa götüreyim
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
(Seni bir bebek gibi tutmama izin ver)
Seni sonsuzluğa götüreyim
***
We could get lost in the purple rain
Talk about the good ol’ days
We could get high on some pink champagne
Baby, let me count the waves
***
Mor yağmurda kaybolabiliriz
Eski güzel günler hakkında konuşabiliriz
Biraz pembe şampanya içebiliriz
Bebeğim, dalgaları saymama izin ver
***
Let me love you like a woman
Let me hold you like a baby
Let me shine like a diamond
Let me be who I’m meant to be
Talk to me in songs and poems
Don’t make me be bittersweet
Let me love you like a woman
***
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver
Seni bir bebek gibi tutmama izin ver
Elmas gibi parlamama izin ver
Olmam gereken kişi olmama izin ver
Benimle şarkılarda ve şiirlerde konuş
Beni acı tatlı yapma
Seni bir kadın gibi sevmeme izin ver