Lana Del Rey

Remember how we used to party up all night - Tüm gece nasıl parti yapardık hatırla Sneaking out and looking for a taste of real life - Gizlice kaçardık ve hayatın gerçek tadını arardık Drinking in the small town firelight - Küçük kasaba ateşinde içerdik (Pabst Blue Ribbon on ice) - (Buzlu Pabst Blue Ribbon) *** Sweet sixteen and we had arrived - Tatlı onaltı ve biz geldik Walking down the streets as they whistle, "Hi, hi!" - Caddelerde yürürdük onlar ıslık çalarken, "Selam, selam!" Stealin' police cars with the senior guys - Son sınıftan çocuklarla polis arabaları çalardık Teachers said we'd never make it out alive - Öğretmenler asla yaşayabileceğimizi düşünmezdi *** There she was my new best friend - En iyi arkadaşım burdaydı High heels in her hands, swayin' in the wind - Topuklu ayakkabılar elinde, rüzgarda sallanıyor While she starts to cry, mascara runnin' down her little Bambi eyes - Ağlamaya başlarken, maskara onun Bambi gözlerinden akıyordu "Lana, how I hate those guys." - "Lana, şu çocuklardan ne kadar çok nefret ediyorum." *** This is what makes us girls - Bu bizi kız yapan şeydir We all look for heaven and we put our love first - Hepimiz cennet için bakarız ve aşkı öne koyarız Somethin' that we'd die for, it's our curse - Bizim ölebileceğimiz bir şey, bu bizim lanetimiz Don't cry about it, don't cry about it - Bunun için ağlama, bunun için ağlama This is what makes us girls - Bu bizi kız yapan şeydir We all stick together 'cause we put our love first - Hepimiz birlikteyizdir çünkü kendi aşkımızı öne koyarız Don't cry about him, don't cry about him - Onun için ağlama, onun için ağlama It's all gonna happen - Bunların hepsi olacak *** And that's where the beginning of the end begun - Ve sonun başlangıcı başladı Everybody knew that we had too much fun - Herkes çok eğlendiğimizi bilirdi We were skippin' school and drinkin' on the job - Okulu kırardık ve işteyken içerdik (With the boss) - (Müdürle birlikte) *** Sweet sixteen and we had arrived - Tatlı onaltı ve biz geldik Baby's table dancin' at the local dive - Bebeğim masada dansediyor Cheerin our names in the pink spotlight - Pembe sahne ışığında isimlerimizi bağırırdık Drinkin' cherry schnapps in the velvet night - Kirazlı schnapps içerdik kadife gecede *** Yo we used to go break in - Yo, biz gizlice girerdik to the hotel pool, glimmer and we'd swim - Otelin havuzuna, az ışık ve biz yüzerdik Runnin' from the cops in our black bikini tops - Siyah bikinimizle polislerden kaçardık screaming, "Get us while we're hot. Get us while we're hot" - "Biz hala sıcakken, bizi alın. Biz hala sıcakken, bizi alın." diye bağırırken (Come on take a shot) - (Hadi bir kere dene) *** This is what makes us girls - Bu bizi kız yapan şeydir We all look for heaven and we put our love first - Hepimiz cennet için bakarız ve aşkı öne koyarız Somethin' that we'd die for, it's our curse - Bizim ölebileceğimiz bir şey, bu bizim lanetimiz Don't cry about it, don't cry about it - Bunun için ağlama, bunun için ağlama This is what makes us girls - Bu bizi kız yapan şeydir We all stick together 'cause we put our love first - Hepimiz birlikteyizdir çünkü kendi aşkımızı öne koyarız Don't cry about him, don't cry about him - Onun için ağlama, onun için ağlama It's all gonna happen - Bunların hepsi olacak *** The prettiest in crowd that you had ever seen - Kalabalıkta görüp görebileceğin en güzeli bizdik Ribbons in our hair and our eyes gleamed mean - Kurdeleler bizim saçımızda ve gözlerimiz sinirle parlardı A freshmen generation of degenerate beauty queens - Bozulmuş güzellik kraliçelerinin birinci sınıf nesiliydik And you know something? - Ve sen bir şey mi biliyorsun? *** They were the only friends I ever had - Onlar benim tek arkadaşımdı We got into trouble and when stuff got bad - Belaya girdik ve bir şeyler ters gitti I got sent away, I was waving on the train platform - Kovuldum, tren yolundan el sallıyordum Crying 'cause I know I'm never comin' back. - Ağlıyorum çünkü asla geri gelmeyeceğimi biliyorum *** This is what makes us girls - Bu bizi kız yapan şeydir We all look for heaven and we put our love first - Hepimiz cennet için bakarız ve aşkı öne koyarız Somethin' that we'd die for, it's our curse - Bizim ölebileceğimiz bir şey, bu bizim lanetimiz Don't cry about it, don't cry about it - Bunun için ağlama, bunun için ağlama This is what makes us girls - Bu bizi kız yapan şeydir We all stick together 'cause we put our love first - Hepimiz birlikteyizdir çünkü kendi aşkımızı öne koyarız Don't cry about him, don't cry about him - Onun için ağlama, onun için ağlama It's all gonna happen - Bunların hepsi olacak