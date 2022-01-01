Lana Del Rey

Remember how we used to party up all night
- Tüm gece nasıl parti yapardık hatırla
Sneaking out and looking for a taste of real life
- Gizlice kaçardık ve hayatın gerçek tadını arardık
Drinking in the small town firelight
- Küçük kasaba ateşinde içerdik
(Pabst Blue Ribbon on ice)
- (Buzlu Pabst Blue Ribbon)
***
Sweet sixteen and we had arrived
- Tatlı onaltı ve biz geldik
Walking down the streets as they whistle, "Hi, hi!"
- Caddelerde yürürdük onlar ıslık çalarken, "Selam, selam!"
Stealin' police cars with the senior guys
- Son sınıftan çocuklarla polis arabaları çalardık
Teachers said we'd never make it out alive
- Öğretmenler asla yaşayabileceğimizi düşünmezdi
***
There she was my new best friend
- En iyi arkadaşım burdaydı
High heels in her hands, swayin' in the wind
- Topuklu ayakkabılar elinde, rüzgarda sallanıyor
While she starts to cry, mascara runnin' down her little Bambi eyes
- Ağlamaya başlarken, maskara onun Bambi gözlerinden akıyordu
"Lana, how I hate those guys."
- "Lana, şu çocuklardan ne kadar çok nefret ediyorum."
***
This is what makes us girls
- Bu bizi kız yapan şeydir
We all look for heaven and we put our love first
- Hepimiz cennet için bakarız ve aşkı öne koyarız
Somethin' that we'd die for, it's our curse
- Bizim ölebileceğimiz bir şey, bu bizim lanetimiz
Don't cry about it, don't cry about it
- Bunun için ağlama, bunun için ağlama
This is what makes us girls
- Bu bizi kız yapan şeydir
We all stick together 'cause we put our love first
- Hepimiz birlikteyizdir çünkü kendi aşkımızı öne koyarız
Don't cry about him, don't cry about him
- Onun için ağlama, onun için ağlama
It's all gonna happen
- Bunların hepsi olacak
***
And that's where the beginning of the end begun
- Ve sonun başlangıcı başladı
Everybody knew that we had too much fun
- Herkes çok eğlendiğimizi bilirdi
We were skippin' school and drinkin' on the job
- Okulu kırardık ve işteyken içerdik
(With the boss)
- (Müdürle birlikte)
***
Sweet sixteen and we had arrived
- Tatlı onaltı ve biz geldik
Baby's table dancin' at the local dive
- Bebeğim masada dansediyor
Cheerin our names in the pink spotlight
- Pembe sahne ışığında isimlerimizi bağırırdık
Drinkin' cherry schnapps in the velvet night
- Kirazlı schnapps içerdik kadife gecede
***
Yo we used to go break in
- Yo, biz gizlice girerdik
to the hotel pool, glimmer and we'd swim
- Otelin havuzuna, az ışık ve biz yüzerdik
Runnin' from the cops in our black bikini tops
- Siyah bikinimizle polislerden kaçardık
screaming, "Get us while we're hot. Get us while we're hot"
- "Biz hala sıcakken, bizi alın. Biz hala sıcakken, bizi alın." diye bağırırken
(Come on take a shot)
- (Hadi bir kere dene)
***
This is what makes us girls
- Bu bizi kız yapan şeydir
We all look for heaven and we put our love first
- Hepimiz cennet için bakarız ve aşkı öne koyarız
Somethin' that we'd die for, it's our curse
- Bizim ölebileceğimiz bir şey, bu bizim lanetimiz
Don't cry about it, don't cry about it
- Bunun için ağlama, bunun için ağlama
This is what makes us girls
- Bu bizi kız yapan şeydir
We all stick together 'cause we put our love first
- Hepimiz birlikteyizdir çünkü kendi aşkımızı öne koyarız
Don't cry about him, don't cry about him
- Onun için ağlama, onun için ağlama
It's all gonna happen
- Bunların hepsi olacak
***
The prettiest in crowd that you had ever seen
- Kalabalıkta görüp görebileceğin en güzeli bizdik
Ribbons in our hair and our eyes gleamed mean
- Kurdeleler bizim saçımızda ve gözlerimiz sinirle parlardı
A freshmen generation of degenerate beauty queens
- Bozulmuş güzellik kraliçelerinin birinci sınıf nesiliydik
And you know something?
- Ve sen bir şey mi biliyorsun?
***
They were the only friends I ever had
- Onlar benim tek arkadaşımdı
We got into trouble and when stuff got bad
- Belaya girdik ve bir şeyler ters gitti
I got sent away, I was waving on the train platform
- Kovuldum, tren yolundan el sallıyordum
Crying 'cause I know I'm never comin' back.
- Ağlıyorum çünkü asla geri gelmeyeceğimi biliyorum
***
This is what makes us girls
- Bu bizi kız yapan şeydir
We all look for heaven and we put our love first
- Hepimiz cennet için bakarız ve aşkı öne koyarız
Somethin' that we'd die for, it's our curse
- Bizim ölebileceğimiz bir şey, bu bizim lanetimiz
Don't cry about it, don't cry about it
- Bunun için ağlama, bunun için ağlama
This is what makes us girls
- Bu bizi kız yapan şeydir
We all stick together 'cause we put our love first
- Hepimiz birlikteyizdir çünkü kendi aşkımızı öne koyarız
Don't cry about him, don't cry about him
- Onun için ağlama, onun için ağlama
It's all gonna happen
- Bunların hepsi olacak