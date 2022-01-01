Video Games Şarkı Sözleri
Lana Del Rey Video Games şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Lana Del Rey Video Games şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Video Games sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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Swinging in the backyard, pull up in your fast car
Arka bahçedeki salıncakta sallanıyorum, sen hızlı arabanı kenara çekiyorsun
Whistling my name
Islıkla beni çağrıyorsun
Open up a beer, you say, “Get over here And play a video game”
Bir bira açıp bana ”buraya gel de video oyunu oyna” diyorsun
I’m in his favorite sundress
Onun en sevdiği elbiseyi giyiyorum
Watching me get undressed
Benim soyunmamı izliyorsun
Take that body downtown
O vücudu şehir merkezine götür
I say, “You the bestest,” lean in for a big kiss
Ben ”Sen en iyisisin” deyip büyük bir öpücük için sana doğru eğiliyorum
Put his favorite perfume on
En sevdiği parfümü sıktı
Go play your video game
Git de video oyununu oyna
***
It’s you, it’s you, it’s all for you everything I do
Sensin, sensin, yaptığım her şey senin için
I tell you all the time
Sana her zaman söylüyorum:
Heaven is a place on earth with you
Seninle birlikteyken dünya bir cennet
Tell me all the things you want to do
Bana yapmak istediğin tüm şeyi söyle
I heard that you like the bad girls
Yaramaz kızlardan hoşlandığını duydum
Honey, is that true?
Tatlım doğru mu bu?
It’s better than I ever even knew
Hiç bilmememden daha iyidir
They say that the world was built for two
Dünya iki kişi için yaratılmış diyorlar
Only worth living if somebody is loving you
Eğer birisi seni seviyorsa içinde yaşanmaya değer
Baby, now you do
Bebeğim şimdi sen beni seviyorsun
***
Singing in the old bars, swinging with the old stars
Eski barlarda şarkı söylüyorum, eski ünlülerle birlikteyim
Living for the fame
Ün için yaşıyorum
Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts
Ay ışığında öpüşüyorum, bilardo ve dart oyunu oynuyorum
Video games
Video games
He holds me in his big arms
Beni büyük kollarıyla tutuyor
Drunk, and I am seeing stars
Sarhoşum ve yıldızları görüyorum
This is all I think of
Tek düşünebildiğim şey bu
Watching all our friends fall in and out of Old Paul’s
Tüm arkadaşlarımın Vincent de Paul kilisesinde evlenip boşanmasını izliyorum
This is my idea of fun
Bu benim eğlence anlayışım
Playing video games
Video oyunları oynamak
It’s you, it’s you, it’s all for you everything I do
Sensin, sensin, yaptığım her şey senin için
I tell you all the time
Sana her zaman söylüyorum:
Heaven is a place on earth with you
Seninle birlikteyken dünya bir cennet
Tell me all the things you want to do
Yapmak istediğin tüm şeyi söyle
I heard that you like the bad girls
Yaramaz kızlardan hoşlandığını duydum
Honey, is that true?
Tatlım doğru mu bu?
It’s better than I ever even knew
Hiç bilmememden daha iyidir
They say that the world was built for two
Dünya sadece iki kişi için yaratılmış diyorlar
Only worth living if somebody is loving you
Eğer birisi seni seviyorsa içinde yaşanmaya değer
Baby, now you do
Bebeğim şimdi sen beni seviyorsun
***
It’s you, it’s you, it’s all for you everything I do
Sensin, sensin, yaptığım her şey senin için
I tell you all the time
Sana her zaman söylüyorum:
Heaven is a place on earth with you
Seninle birlikteyken dünya bir cennet
Tell me all the things you want to do
Yapmak istediğin tüm şeyi söyle
I heard that you like the bad girls
Yaramaz kızlardan hoşlandığını duydum
Honey, is that true?
Tatlım doğru mu bu?
It’s better than I ever even knew
Hiç bilmememden daha iyidir
They say that the world was built for two
Dünya sadece iki kişi için yaratılmış diyorlar
Only worth living if somebody is loving you
Eğer birisi seni seviyorsa içinde yaşanmaya değer
Baby, now you do
Bebeğim şimdi sen beni seviyorsun