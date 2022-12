Lana Del Rey

Swinging in the backyard, pull up in your fast car Arka bahçedeki salıncakta sallanıyorum, sen hızlı arabanı kenara çekiyorsun Whistling my name Islıkla beni çağrıyorsun Open up a beer, you say, “Get over here And play a video game” Bir bira açıp bana ”buraya gel de video oyunu oyna” diyorsun I’m in his favorite sundress Onun en sevdiği elbiseyi giyiyorum Watching me get undressed Benim soyunmamı izliyorsun Take that body downtown O vücudu şehir merkezine götür I say, “You the bestest,” lean in for a big kiss Ben ”Sen en iyisisin” deyip büyük bir öpücük için sana doğru eğiliyorum Put his favorite perfume on En sevdiği parfümü sıktı Go play your video game Git de video oyununu oyna *** It’s you, it’s you, it’s all for you everything I do Sensin, sensin, yaptığım her şey senin için I tell you all the time Sana her zaman söylüyorum: Heaven is a place on earth with you Seninle birlikteyken dünya bir cennet Tell me all the things you want to do Bana yapmak istediğin tüm şeyi söyle I heard that you like the bad girls Yaramaz kızlardan hoşlandığını duydum Honey, is that true? Tatlım doğru mu bu? It’s better than I ever even knew Hiç bilmememden daha iyidir They say that the world was built for two Dünya iki kişi için yaratılmış diyorlar Only worth living if somebody is loving you Eğer birisi seni seviyorsa içinde yaşanmaya değer Baby, now you do Bebeğim şimdi sen beni seviyorsun *** Singing in the old bars, swinging with the old stars Eski barlarda şarkı söylüyorum, eski ünlülerle birlikteyim Living for the fame Ün için yaşıyorum Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts Ay ışığında öpüşüyorum, bilardo ve dart oyunu oynuyorum Video games Video games He holds me in his big arms Beni büyük kollarıyla tutuyor Drunk, and I am seeing stars Sarhoşum ve yıldızları görüyorum This is all I think of Tek düşünebildiğim şey bu Watching all our friends fall in and out of Old Paul’s Tüm arkadaşlarımın Vincent de Paul kilisesinde evlenip boşanmasını izliyorum This is my idea of fun Bu benim eğlence anlayışım Playing video games Video oyunları oynamak It’s you, it’s you, it’s all for you everything I do Sensin, sensin, yaptığım her şey senin için I tell you all the time Sana her zaman söylüyorum: Heaven is a place on earth with you Seninle birlikteyken dünya bir cennet Tell me all the things you want to do Yapmak istediğin tüm şeyi söyle I heard that you like the bad girls Yaramaz kızlardan hoşlandığını duydum Honey, is that true? Tatlım doğru mu bu? It’s better than I ever even knew Hiç bilmememden daha iyidir They say that the world was built for two Dünya sadece iki kişi için yaratılmış diyorlar Only worth living if somebody is loving you Eğer birisi seni seviyorsa içinde yaşanmaya değer Baby, now you do Bebeğim şimdi sen beni seviyorsun *** It’s you, it’s you, it’s all for you everything I do Sensin, sensin, yaptığım her şey senin için I tell you all the time Sana her zaman söylüyorum: Heaven is a place on earth with you Seninle birlikteyken dünya bir cennet Tell me all the things you want to do Yapmak istediğin tüm şeyi söyle I heard that you like the bad girls Yaramaz kızlardan hoşlandığını duydum Honey, is that true? Tatlım doğru mu bu? It’s better than I ever even knew Hiç bilmememden daha iyidir They say that the world was built for two Dünya sadece iki kişi için yaratılmış diyorlar Only worth living if somebody is loving you Eğer birisi seni seviyorsa içinde yaşanmaya değer Baby, now you do Bebeğim şimdi sen beni seviyorsun