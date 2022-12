Lana Del Rey

Down on the West Coast, they got a say in “If you’re not drinkin’, then you’re not playin'” But you’ve got the music You’ve got the music in you, don’t you? *** Batı kıyısının aşağısında, bir söz vardı ”İçmiyorsan, oynamıyorsun da Ama senin müziğin var Sahip oldugun müziğin var, değil mi? *** Down on the West Coast, I get this feeling like It all could happen that’s why I’m leaving You for the moment You for the moment, Boy Blue, yeah you *** Batı kıyısının aşağısında, bu hisse sahibim Sanki her şey gerçekleşebilir bu yüzden terk ediyorum Seni şimdilik Seni şimdilik,Hüzünlü çocuk, evet seni *** You’re flyin’ high at the show, I’m feelin’ hot to the touch You say you’ll miss me and I wanna say I’ll miss you so much Something keeps me real quiet, I’m alive I’m a lush Your love, your love, your love *** Gösteride yüksekten uçuyorsun,sıcağı hissediyorum dokunacak kadar Beni özleyeceğini söylüyorsun, ve bende seni çok özleyeceğimi söylemek istiyorum Bir şey beni gerçekten sessizleştiriyor,hayattayım, ben bir sarhoşum senin aşkın senin aşkın, senin aşkın *** I can see my baby swingin His Parliament’s on fire and his hands are up On the balcony and I’m singing Ooh baby, Ooh baby, I’m in love *** Bebeğimin sallandığını görebiliyorum Parliament’i yanıyor ve elleri havada Balkonda ve ben şarkı söylüyorum Ooh bebeğim, Ooh bebeğim,aşığım *** I can see my sweet boy swayin He’s crazy y Cubano como yo my love On the balcony and I’m saying Move baby, move baby, I’m in love *** Tatlı çocuğumun sallandığını görebiliyorum O çılgın ve benim gibi Kübalı, aşkım Balkonda ve söyluyorum Kımılda bebeğim, kımılda bebeğim, aşığım *** Down on the West Coast, they got their icons Their silver starlets, their Queens of Saigon But you’ve got the music You’ve got the music in you, don’t you? Down on the West Coast, they love their movies *** Batı kıyısının aşağısında, kendi putları Gümüşten genç yıldızları, Saigon Kraliçeleri var Ama senin müziğin var İçinde müziğin var, değil mi? Batı kıyısının aşağısında, onlar kendi filmlerini severler *** Their golden gods and rock and roll groupies And you’ve got the music You’ve got the music in you, don’t you? You push it hard up all the way, I’m feeling hot and on fire I guess that no one ever really made me feel I’m a child Te deseo cariño, boy, it’s you I desire Your love, your love, your love *** Kendi altından tanrılarını ve rock and roll hayranı kızlarını Ve senin müziğin var İçinde müziğin var, değil mi? Sonuna kadar yukarı doğru sert itiyorsun, sıcağı hissediyorum ve yanıyorum Sanırım kimse beni gerçekten böylesine çocukça hissettiremezdi Seni diliyorum aşkım, arzuladığım sensin senin aşkın, senin aşkın, senin aşkın