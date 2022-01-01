Lana Del Rey

Down on the West Coast, they got a say in
“If you’re not drinkin’, then you’re not playin'”
But you’ve got the music
You’ve got the music in you, don’t you?
***
Batı kıyısının aşağısında, bir söz vardı
”İçmiyorsan, oynamıyorsun da
Ama senin müziğin var
Sahip oldugun müziğin var, değil mi?
***
Down on the West Coast, I get this feeling like
It all could happen that’s why I’m leaving
You for the moment
You for the moment, Boy Blue, yeah you
***
Batı kıyısının aşağısında, bu hisse sahibim
Sanki her şey gerçekleşebilir bu yüzden terk ediyorum
Seni şimdilik
Seni şimdilik,Hüzünlü çocuk, evet seni
***
You’re flyin’ high at the show, I’m feelin’ hot to the touch
You say you’ll miss me and I wanna say I’ll miss you so much
Something keeps me real quiet, I’m alive I’m a lush
Your love, your love, your love
***
Gösteride yüksekten uçuyorsun,sıcağı hissediyorum dokunacak kadar
Beni özleyeceğini söylüyorsun, ve bende seni çok özleyeceğimi söylemek istiyorum
Bir şey beni gerçekten sessizleştiriyor,hayattayım, ben bir sarhoşum
senin aşkın senin aşkın, senin aşkın
***
I can see my baby swingin
His Parliament’s on fire and his hands are up
On the balcony and I’m singing
Ooh baby, Ooh baby, I’m in love
***
Bebeğimin sallandığını görebiliyorum
Parliament’i yanıyor ve elleri havada
Balkonda ve ben şarkı söylüyorum
Ooh bebeğim, Ooh bebeğim,aşığım
***
I can see my sweet boy swayin
He’s crazy y Cubano como yo my love
On the balcony and I’m saying
Move baby, move baby, I’m in love
***
Tatlı çocuğumun sallandığını görebiliyorum
O çılgın ve benim gibi Kübalı, aşkım
Balkonda ve söyluyorum
Kımılda bebeğim, kımılda bebeğim, aşığım
***
Down on the West Coast, they got their icons
Their silver starlets, their Queens of Saigon
But you’ve got the music
You’ve got the music in you, don’t you?
Down on the West Coast, they love their movies
***
Batı kıyısının aşağısında, kendi putları
Gümüşten genç yıldızları, Saigon Kraliçeleri var
Ama senin müziğin var
İçinde müziğin var, değil mi?
Batı kıyısının aşağısında, onlar kendi filmlerini severler
***
Their golden gods and rock and roll groupies
And you’ve got the music
You’ve got the music in you, don’t you?
You push it hard up all the way, I’m feeling hot and on fire
I guess that no one ever really made me feel I’m a child
Te deseo cariño, boy, it’s you I desire
Your love, your love, your love
***
Kendi altından tanrılarını ve rock and roll hayranı kızlarını
Ve senin müziğin var
İçinde müziğin var, değil mi?
Sonuna kadar yukarı doğru sert itiyorsun, sıcağı hissediyorum ve yanıyorum
Sanırım kimse beni gerçekten böylesine çocukça hissettiremezdi
Seni diliyorum aşkım, arzuladığım sensin
senin aşkın, senin aşkın, senin aşkın