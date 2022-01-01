Young And Beatiful Şarkı Sözleri
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Lana Del Rey
Young And Beatiful
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I’ve seen the world
Dünyayı gördüm
done it all, had my cake now
Her şeyi yaptım, şimdi kendi payımı aldım
Diamonds, brilliant, in Bel-Air now
Şimdi elmaslar,göz kamaştırı,şimdi Bel-Air
***
Hot summer nights, mid July
Temmuz ortasında sıcak yaz geceleri
When you and I were forever wild
Sen ve ben sonsuza dek çılgınken
The crazy days, city lights
Çılgın günler, şehrin ışıkları
The way you’d play with me like a child
Benimle böyle bir çocuk gibi oynadın
***
Will you still love me
Hala beni sevecek misin?
When I’m no longer young and beautiful?
Artık genç ve güzel olmadığım zaman
Will you still love me
Hala beni sevecek misin?
When I’ve got nothing but my aching soul?
Acılı ruhumdan başka hiçbir şeyim olmadığı zaman
***
I know you will, I know you will
Biliyorum seveceksin, biliyorum seveceksin
I know that you will
Seveceğini biliyorum
Will you still love me when I’m no longer beautiful?
Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin?
***
I’ve seen the world, lit it up as my stage now
Dünyayı gördüm, sahnemde sarhoş olduğum gibi
Channeling angels in a new age now
Kanallarda melekler, şimdi yeni çağda
Hot summer days, rock and roll
Sıcak yaz günleri, rock and roll
The way you’d play for me at your show
Gösterinde benim için böyle oynadın
And all the ways, I got to know
Ve bütün tarzlar, bildiğimi anladım
Your pretty face and electric soul
Senin tatlı yüzün ve heyecan verici ruhun
***
Will you still love me
Hala beni sevecek misin?
When I’m no longer young and beautiful?
Artık genç ve güzel olmadığım zaman
Will you still love me
Hala beni sevecek misin?
When I’ve got nothing but my aching soul?
Acılı ruhumdan başka hiçbir şeyim olmadığı zaman
***
I know you will, I know you will
Biliyorum seveceksin, biliyorum seveceksin
I know that you will
Seveceğini biliyorum
Will you still love me when I’m no longer beautiful?
Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin?
***
Dear lord, when I get to heaven please let me bring my man
Sevgili lordum, lütfen izin ver cennete giderken erkeğimi de getireyim
When he comes tell me that you’ll let him in
O geldiğinde içeri gelmesine izin vereceğini söyle bana
Father tell me if you can
Eğer yapabilirsen söyle bana baba
***
All that grace, all that body
Bütün incelikler, bütün vücutlar
All that face, makes me wanna party
Bütün bu yüzler, beni partiye istiyor
He’s my sun, he makes me shine like diamonds
O benim güneşim,elmaslar gibi beni ışıldatıyor
***
Will you still love me
Hala beni sevecek misin?
When I’m no longer young and beautiful?
Artık genç ve güzel olmadığım zaman
Will you still love me
Hala beni sevecek misin?
When I’ve got nothing but my aching soul?
Acılı ruhumdan başka hiçbir şeyim olmadığı zaman
***
I know you will, I know you will
Biliyorum seveceksin, biliyorum seveceksin
I know that you will
Seveceğini biliyorum
***
Will you still love me when I’m no longer beautiful?
Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin?
Will you still love me when I’m no longer beautiful?
Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin?
Will you still love me when I’m not young and beautiful?
Genç ve güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin?