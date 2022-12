Lana Del Rey

I’ve seen the world Dünyayı gördüm done it all, had my cake now Her şeyi yaptım, şimdi kendi payımı aldım Diamonds, brilliant, in Bel-Air now Şimdi elmaslar,göz kamaştırı,şimdi Bel-Air *** Hot summer nights, mid July Temmuz ortasında sıcak yaz geceleri When you and I were forever wild Sen ve ben sonsuza dek çılgınken The crazy days, city lights Çılgın günler, şehrin ışıkları The way you’d play with me like a child Benimle böyle bir çocuk gibi oynadın *** Will you still love me Hala beni sevecek misin? When I’m no longer young and beautiful? Artık genç ve güzel olmadığım zaman Will you still love me Hala beni sevecek misin? When I’ve got nothing but my aching soul? Acılı ruhumdan başka hiçbir şeyim olmadığı zaman *** I know you will, I know you will Biliyorum seveceksin, biliyorum seveceksin I know that you will Seveceğini biliyorum Will you still love me when I’m no longer beautiful? Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin? *** I’ve seen the world, lit it up as my stage now Dünyayı gördüm, sahnemde sarhoş olduğum gibi Channeling angels in a new age now Kanallarda melekler, şimdi yeni çağda Hot summer days, rock and roll Sıcak yaz günleri, rock and roll The way you’d play for me at your show Gösterinde benim için böyle oynadın And all the ways, I got to know Ve bütün tarzlar, bildiğimi anladım Your pretty face and electric soul Senin tatlı yüzün ve heyecan verici ruhun *** Will you still love me Hala beni sevecek misin? When I’m no longer young and beautiful? Artık genç ve güzel olmadığım zaman Will you still love me Hala beni sevecek misin? When I’ve got nothing but my aching soul? Acılı ruhumdan başka hiçbir şeyim olmadığı zaman *** I know you will, I know you will Biliyorum seveceksin, biliyorum seveceksin I know that you will Seveceğini biliyorum Will you still love me when I’m no longer beautiful? Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin? *** Dear lord, when I get to heaven please let me bring my man Sevgili lordum, lütfen izin ver cennete giderken erkeğimi de getireyim When he comes tell me that you’ll let him in O geldiğinde içeri gelmesine izin vereceğini söyle bana Father tell me if you can Eğer yapabilirsen söyle bana baba *** All that grace, all that body Bütün incelikler, bütün vücutlar All that face, makes me wanna party Bütün bu yüzler, beni partiye istiyor He’s my sun, he makes me shine like diamonds O benim güneşim,elmaslar gibi beni ışıldatıyor *** Will you still love me Hala beni sevecek misin? When I’m no longer young and beautiful? Artık genç ve güzel olmadığım zaman Will you still love me Hala beni sevecek misin? When I’ve got nothing but my aching soul? Acılı ruhumdan başka hiçbir şeyim olmadığı zaman *** I know you will, I know you will Biliyorum seveceksin, biliyorum seveceksin I know that you will Seveceğini biliyorum *** Will you still love me when I’m no longer beautiful? Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin? Will you still love me when I’m no longer beautiful? Artık güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin? Will you still love me when I’m not young and beautiful? Genç ve güzel olmadığım zaman hala beni sevecek misin?